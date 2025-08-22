Galatasaray'ın kasası dolacak! Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo transferi için girişimlerini sürdürüyor. Ancak tarafların beklentileri arasında fark bulunuyor ve şu an için kesin bir anlaşma sağlanmış değil.

Nicolo Zaniolo (Takvim Foto Arşiv) BİRÇOK KULÜP TAKİPTE Zaniolo için yalnızca Udinese değil, Avrupa ve Güney Amerika'dan başka kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi. Daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımların da yıldız futbolcuyla ilgilendiği gündeme gelmişti.