Galatasaray'ın kasası dolacak! Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nun geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa’dan birçok kulübün gündeminde olan 26 yaşındaki futbolcu için temaslar hız kazandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo transferi için girişimlerini sürdürüyor. Ancak tarafların beklentileri arasında fark bulunuyor ve şu an için kesin bir anlaşma sağlanmış değil.

Nicolo Zaniolo (Takvim Foto Arşiv)

BİRÇOK KULÜP TAKİPTE

Zaniolo için yalnızca Udinese değil, Avrupa ve Güney Amerika'dan başka kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi. Daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımların da yıldız futbolcuyla ilgilendiği gündeme gelmişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun geleceği konusunda teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

