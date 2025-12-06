PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. haftada Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadan yoluna devam etmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Başakşehir - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Başakşehir - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomorudov, Harit, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında oynanan 34 lig maçında Kanarya 20 galibiyet, Başakşehir ise 11 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 54, turuncu-lacivertliler ise 35 gol kaydetti.

SON YILLARDA FENERBAHÇE FARKI

Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 7 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 17 gol atarken, sadece 3 gol yedi. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de son yıllarda rakibine puan şansı tanımadı.

DEPLASMAN KARNESİNDE BAŞAKŞEHİR ÖNDE

Genel rekabette Fenerbahçe üstün görünse de deplasman istatistiklerinde durum tersine dönüyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında turuncu-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 7 galibiyet aldı. Bir mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Başakşehir 24, Fenerbahçe ise 21 gol kaydetti.

LİGDE 13 MAÇTIR BERABERLİK ÇIKMIYOR

İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçta beraberlik yaşanmadı. Bu süreçte Fenerbahçe 10 kez kazandı, Başakşehir ise 3 galibiyet aldı. Ligdeki son beraberlik, 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan 0-0'lık karşılaşmada alınmıştı.

NAMAĞLUP UNVANI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 32 puanla tek namağlup takım olarak ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son haftada sahasında Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak liderin bir puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray maçında aldığı ceza nedeniyle Mert Hakan Yandaş da kadroda yer alamıyor. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başlamasına rağmen mücadelede görev yapamıyor.

SON İDMAN CAN BARTU'DA

Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

İÇ SAHADA ZORLANIYOR

Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 16 puan topladı. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. İç sahada Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir, Eyüpspor, Kayserispor ve Alanyaspor ile berabere kalırken Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

ÜÇ KRİTİK EKSİK

Başakşehir'de Yusuf Sarı sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Jerome Opoku ile Davie Selke'nin ise kart cezaları nedeniyle forma giymeyeceği açıklandı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI SON 6 MAÇ KAYBEDİLDİ

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Başakşehir, sarı-lacivertlilere karşı ligdeki son galibiyetini 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.

