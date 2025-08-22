PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Benjamin Pavard transferinde mutlu sona çok yakın

Transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, hem stoper hem de sağ bekte görev alabilen bir oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda öne çıkan isim, Inter’in Fransız yıldızı Benjamin Pavard oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Benjamin Pavard transferinde mutlu sona çok yakın

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Pavard ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'ye transfer konusunda bazı tereddütleri bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu ikna edebilmek için detaylı bir sunum yapıldığı aktarıldı.

Benjamin Pavard (Takvim Foto Arşiv)Benjamin Pavard (Takvim Foto Arşiv)

KULÜPLER MASADA ANLAŞMA YAKIN

Galatasaray ile Inter arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Kısa süre içinde pürüzlerin giderilmesi halinde transferin resmileşmesi bekleniyor.

Benjamin Pavard (Takvim Foto Arşiv)Benjamin Pavard (Takvim Foto Arşiv)

PAVARD'IN SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Benjamin Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız savunmacı, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 38 resmi maçta süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Trendyol
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Türk Telekom
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi