Galatasaray Benjamin Pavard transferinde mutlu sona çok yakın

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Pavard ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'ye transfer konusunda bazı tereddütleri bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu ikna edebilmek için detaylı bir sunum yapıldığı aktarıldı.
KULÜPLER MASADA ANLAŞMA YAKIN
Galatasaray ile Inter arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Kısa süre içinde pürüzlerin giderilmesi halinde transferin resmileşmesi bekleniyor.
PAVARD'IN SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Benjamin Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız savunmacı, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 38 resmi maçta süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.