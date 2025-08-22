Galatasaray Benjamin Pavard transferinde mutlu sona çok yakın

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Pavard ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'ye transfer konusunda bazı tereddütleri bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu ikna edebilmek için detaylı bir sunum yapıldığı aktarıldı.

Benjamin Pavard (Takvim Foto Arşiv) KULÜPLER MASADA ANLAŞMA YAKIN Galatasaray ile Inter arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Kısa süre içinde pürüzlerin giderilmesi halinde transferin resmileşmesi bekleniyor.