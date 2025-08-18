Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, İstanbul'da sona eriyor.
Şampiyonluk iddiasında olan Trabzonspor, Kasımpaşa'nın konuğu. İki takımda da tek hedef 3 puan.
CANLI TAKİP
Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, İstanbul'da sona eriyor.
Şampiyonluk iddiasında olan Trabzonspor, Kasımpaşa'nın konuğu. İki takımda da tek hedef 3 puan.
CANLI TAKİP
Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
FIRTINA'DA HEDEF 2'DE 2
Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
PAŞA PUAN PEŞİNDE
Ligin ilk haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.