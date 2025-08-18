

FIRTINA'DA HEDEF 2'DE 2



Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

PAŞA PUAN PEŞİNDE

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.