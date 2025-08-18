PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, İstanbul'da sona eriyor. Şampiyonluk iddiasında olan Trabzonspor, Kasımpaşa'nın konuğu. İki takımda da tek hedef 3 puan. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, İstanbul'da sona eriyor.

Şampiyonluk iddiasında olan Trabzonspor, Kasımpaşa'nın konuğu. İki takımda da tek hedef 3 puan.


CANLI TAKİP

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Cafu, Fall, Hajrodinovic, Ali, Gueye.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Edin Visca, Augusto, Olaigbe, Onuachu.


FIRTINA'DA HEDEF 2'DE 2

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

PAŞA PUAN PEŞİNDE

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Türk Telekom
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! Tutuklama talep edilen İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç'tan "Hakan Çakır" ve "Ahmet Minguzzi" açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp'a getirildi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı