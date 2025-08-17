PODCAST CANLI YAYIN

Akrepler 2'de 2 yaptı! Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Antalyaspor, rakibini Nikola Storm'un golüyle 1-0 yenip ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. Taraflar oyunun son bölümüne de beraberlikle girdi ancak 81'de Nikola Storm, Bünyamin Balcı'nın asisti sonrasında ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Antalyaspor'da Tomas Cvancara, savunmanın hatasında araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Gökkan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

RAKİP TRABZONSPOR

Gençlerbirliği bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Papara Park'ta Trabzonspor'un konuğu olacak.

