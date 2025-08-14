PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de 2. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda güçlü rakibini ağırlarken sarı-lacivertliler deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyecek. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı. Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

2025-2026 Süper Lig sezonunun 2. hafta programında yer alan Göztepe - Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat, Gürsel Aksel Stadyumu olacak.

Fenerbahçe'nin Benfica programı belli oldu!
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

