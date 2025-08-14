Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı. Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?
2025-2026 Süper Lig sezonunun 2. hafta programında yer alan Göztepe - Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?
Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.