Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu'nun ardından flaş bir ismi daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte o isim ve yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Chobani Stadı'nda ağırladığı Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup etti ve toplamda rakibine karşı 6-4'lük üstünlük kurarak play-off'a yükseldi.

Sarı lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Benfica oldu.

Kanarya'da maçın ardından transfer çalışmaları da yeniden hız kazandı.

AYRILIK YAKIN

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, ayrılıklar içinde yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertliler, gelecek planlamasında düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni kiralamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşüyor.

Haberde, Dominik Livakovic'in ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.

VILLA'DAN ASENSIO HAMLESİ

Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.

BONSERVİS HAMLESİ

İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

BONUSLARLA 20 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ZINCHENKO'DA RAKİP

Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko için yeni bir talip çıktı.

Porto, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Portekiz ekibi; deneyimli, teknik kaliteli ve çok yönlü oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz ekibi, bu doğrultuda sol bek ve orta sahada forma giyebilen Zinchenko'nun Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Zinchenko'nun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona ariyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

KEREM'DEN TELEFON

Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 25 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katacağı milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde Galatasaray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kerem'in, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

BENFICA İLE ANLAŞMA

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, Portekiz ekibinin cumartesi günü ligde Estrela ile oynayacağı maçın ardından İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek futbolcunun, ardından kendini sarı-lacivertli yapacak sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK

26 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe'nin cumartesi günü ligde Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmaya yetişemeyecek.

PLAY-OFF OYNAYAMAYACAK

Bu arada Benfica, Kerem'i Nice maçının 84. dakikasında oyuna aldı ve Fenerbahçe'nin milli yıldızı play-off'ta kendisine karşı oynatma ihtimalini ortadan kaldırdı.

TIELEMANS BOMBASI

Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi geldi.

Fenerbahçe, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de Aston Villa'ya resmi teklif yaptı.

Aston Villa'nın, Tielemans için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki temaslar devam ediyor.

DURAN DEVREYE GİRDİ

Tielemans transferi için Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jhon Duran da devreye girdi. Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tielemans, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Aston Villa'da geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Tielemans, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

