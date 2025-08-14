Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Chobani Stadı'nda ağırladığı Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup etti ve toplamda rakibine karşı 6-4'lük üstünlük kurarak play-off'a yükseldi.
Sarı lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Benfica oldu.
Kanarya'da maçın ardından transfer çalışmaları da yeniden hız kazandı.
AYRILIK YAKIN
Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, ayrılıklar içinde yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler, gelecek planlamasında düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ayrılığı için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni kiralamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşüyor.
Haberde, Dominik Livakovic'in ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.