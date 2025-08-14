Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Zinchenko'nun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona ariyor.



Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

KEREM'DEN TELEFON Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın 25 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katacağı milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde Galatasaray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.





"HAKKINIZI HELAL EDİN"



Kerem'in, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.





BENFICA İLE ANLAŞMA



Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, Portekiz ekibinin cumartesi günü ligde Estrela ile oynayacağı maçın ardından İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek futbolcunun, ardından kendini sarı-lacivertli yapacak sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.



