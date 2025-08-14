⚽Bugün kimin maçı var, sahada hangi takımlar var? İşte günün maçları, saati, yayın bilgisi...

Futbolseverler, 14 Ağustos 2025 akşamının heyecan dolu karşılaşmalarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Günün fikstürü ve yayın bilgileri, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında. "Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemdeki yerini korurken, futbol tutkusunu ekran başına taşıyacak maç programı belli oldu. İşte günün maç takvimi, başlama saatleri ve canlı yayın detayları…
14 AĞUSTOS MAÇLARI
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
- 18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola
- 19:00 Midtjylland-Fredrikstad
- 20:00 Wolfsberger AC-PAOK
- 20:00 Noah-Lincoln Red Imps
- 20:00 Brann-Hacken
- 20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar
- 21:00 Utrecht-Servette
- 21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
- 21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos
- 21:00 Drita-FCSB
- 21:30 Sporting Braga-CFR Cluj
- 22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
- 17:00 FC Astana-Lausanne Sports
- 19:00 Sabah-Levski Sofia
- 19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag
- 19:30 FC Levadia-Differdange 03
- 20:00 Hammarby-Rosenborg
- 20:00 FC Sheriff-Anderlecht
- 20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan
- 20:00 Paksi SE-Polessya
- 20:00 Györi ETO-AIK
- 20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC
- 20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris
- 20:30 Brondby-Vikingur R.
- 20:30 Vaduz-AZ Alkmaar
- 21:00 Celje-Lugano
- 21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)
- 21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa
- 21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik
- 21:00 AEK Atina-Aris Limassol
- 21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF
- 21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova
- 21:45 Dundee United-Rapid Wien
- 21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split
- 21:45 Linfield FC-Vikingur Gota
- 22:00 Hibernian-FK Partizan
- 22:00 Virtus-Milsami
- 22:00 Shamrock Rovers-Ballkani
- 22:00 Santa Clara-Larne FC
- 22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana
- 22:00 Austria Wien-Banik Ostrava
