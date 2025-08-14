PODCAST CANLI YAYIN

⚽Bugün kimin maçı var, sahada hangi takımlar var? İşte günün maçları, saati, yayın bilgisi...

Futbol tutkunları akşamın maçlarını yakından takip ediyor ve araştırıyor. Maç fikstürünü ve yayın bilgilerini merak eden taraftarlar "Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hang, kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Ağustos 2025 günün maç takviminde neler var? İşte günün karşılaşmaları, saati, yayın bilgisi...

Giriş Tarihi:
⚽Bugün kimin maçı var, sahada hangi takımlar var? İşte günün maçları, saati, yayın bilgisi...

Futbolseverler, 14 Ağustos 2025 akşamının heyecan dolu karşılaşmalarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Günün fikstürü ve yayın bilgileri, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında. "Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemdeki yerini korurken, futbol tutkusunu ekran başına taşıyacak maç programı belli oldu. İşte günün maç takvimi, başlama saatleri ve canlı yayın detayları…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

14 AĞUSTOS MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

  1. 18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola
  2. 19:00 Midtjylland-Fredrikstad
  3. 20:00 Wolfsberger AC-PAOK
  4. 20:00 Noah-Lincoln Red Imps
  5. 20:00 Brann-Hacken
  6. 20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar
  7. 21:00 Utrecht-Servette
  8. 21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
  9. 21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos
  10. 21:00 Drita-FCSB
  11. 21:30 Sporting Braga-CFR Cluj
  12. 22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

  1. 17:00 FC Astana-Lausanne Sports
  2. 19:00 Sabah-Levski Sofia
  3. 19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag
  4. 19:30 FC Levadia-Differdange 03
  5. 20:00 Hammarby-Rosenborg
  6. 20:00 FC Sheriff-Anderlecht
  7. 20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan
  8. 20:00 Paksi SE-Polessya
  9. 20:00 Györi ETO-AIK
  10. 20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC
  11. 20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris
  12. 20:30 Brondby-Vikingur R.
  13. 20:30 Vaduz-AZ Alkmaar
  14. 21:00 Celje-Lugano
  15. 21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)
  16. 21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa
  17. 21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik
  18. 21:00 AEK Atina-Aris Limassol
  19. 21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF
  20. 21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova
  21. 21:45 Dundee United-Rapid Wien
  22. 21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split
  23. 21:45 Linfield FC-Vikingur Gota
  24. 22:00 Hibernian-FK Partizan
  25. 22:00 Virtus-Milsami
  26. 22:00 Shamrock Rovers-Ballkani
  27. 22:00 Santa Clara-Larne FC
  28. 22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana
  29. 22:00 Austria Wien-Banik Ostrava

⚽⚽CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Takas İstanbul
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Emekliye en düşük 47 bin 425 TL aylık kazanç! EYT, SSK, BAĞKUR'luya 3'lü maaş formülü çıktı! 16.881 TL alanlar...
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağıyla ilgili sorulara tek cevap: "Hatırlamıyorum"
Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek
CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"