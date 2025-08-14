Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı sonrası konuştu.



Doğan, "Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Yayın geliri, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz bunlar konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı, daha net bilgi verebilirim. Üzerine çalışacağımız konular var ve sonra yeniden toplanacağız." dedi.