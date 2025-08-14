PODCAST CANLI YAYIN

Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı sonrası konuştu. Doğan, yabancı sınırıyla ilgili gelen soru sonrası, "Çoğunluk kulübün beklentisi vardı. TFF'ye görüş belirttik ama net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Olacaksa, en geç önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi:
Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı sonrası konuştu.

Doğan, "Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Yayın geliri, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz bunlar konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı, daha net bilgi verebilirim. Üzerine çalışacağımız konular var ve sonra yeniden toplanacağız." dedi.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

YABANCI SINIRI

Ertuğrul Doğan, yabancı sınırıyla ilgili gelen soru sonrası, "Çoğunluk kulübün beklentisi vardı. TFF'ye görüş belirttik ama net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Olacaksa, en geç önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz." dedi.

MAÇLARIN ERTELENMESİ

Ertuğrul Doğan, son olarak Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Bugün konuşulmadı ama play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon bu konuda onlara bir yol açtı ilk haftadan maç erteleyerek. Oynayacak takımların bir talebi olursa, federasyon bunu değerlendirir." dedi.

Trabzonspordan Fenerbahçeye Emre Mor teklifi!Trabzonspordan Fenerbahçeye Emre Mor teklifi!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor teklifi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Türk Telekom
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e yanıt! "Türk siyasetinde örneği yok"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde