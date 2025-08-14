Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor teklifi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.
Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euro'luk teklifte bulunacak.
Emre Mor, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.