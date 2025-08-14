PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor teklifi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euro'luk teklifte bulunacak.

Emre Mor, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

