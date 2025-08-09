Son Dakika
Her yıl sezon öncesinde düzenlenen Emirates Kupası'nda şampiyonluğa Arsenal uzandı. Londra temsilcisi, Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Arsenal, Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek Emirates Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Topçular'ı zafere götüren golleri yeni transfer Viktor Gyokeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz attı.

KADROLAR
Arsenal mücadeleye David Raya, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ve Viktor Gyökeres ilk 11'iyle çıktı.

Athletic Bilbao ise Unai Simon, Dani Vivian, Inigo Lekue, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Alex Berenguer, Inigo Ruiz, Mikel Alboniga, Unai Gomez, Inaki Williams ve Nico Williams ile sahada yer aldı.

EMIRATES KUPASI'NIN TARİHÇESİ
2007'den bu yana düzenlenen Emirates Kupası, farklı liglerden birçok takıma ev sahipliği yaptı. Organizasyon, 2012 ve 2016 yıllarında yapılmazken, pandemi sürecini kapsayan 2020 ve 2021 yıllarında da düzenlenmedi.

ARSENAL ZİRVEDE
Kupayı 9. kez kazanan Arsenal, bu alanda en başarılı takım konumunda yer alıyor. Emirates Kupası'nı daha önce kazanan diğer takımlar ise şu şekilde:
Olympique Lyon
Galatasaray
Hamburg
New York Red Bulls
Valencia

