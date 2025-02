Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 gibi farklı bir skorla dağıtırken son gol Youssef En-Neysri atmıştı. Yıldız golcünün kafayla yaptğı vuruş, organizasyonun resmi hesabı tarafından övgüyle paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda; "En-Nesyri'ninkinden daha iyi bir kafa vuruşu yok" dedi.

Headers don't get much better than En-Nesyri's 😤@Fenerbahce | #UEL pic.twitter.com/FEsZhj3Rd9