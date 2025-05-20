Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Özellikle 27 bin liraya varan cazip promosyon imkanları dikkat çekerken, 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısında önemli bir artış yaşandı. Emekli vatandaşlar için maaşlarını taşıma fırsatı sunan bu kampanyalar hem maddi destek hem de bankacılık hizmetlerinde avantajlar vadediyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:53
SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

Mayıs ayı ile birlikte emeklilere yönelik banka promosyon kampanyalarında hareketlilik başladı. Son dönemde ek gelir fırsatı arayan emekliler, banka promosyonlarında artan tutarları yakından takip ediyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaşlarına ek olarak verilen bu nakit desteklerden yararlanarak bütçelerine katkı sağlıyor.

SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

20 Bin Lira Üstü Promosyon Veren Banka Sayısı 8'e Ulaştı

Bankaların sunduğu promosyon tutarları her geçen gün artarken, 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan banka sayısı 8'e yükseldi. En yüksek promosyon ödemesi ise 27 bin lirayla VakıfBank'ta gerçekleşiyor. Promosyon kampanyalarında sadece taban tutar değil, ek ürün ve hizmetlerle sağlanan bonuslar da emeklilerin alacağı toplam promosyonu yükseltiyor.

SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

Ek Ürün ve Hizmetlerle Promosyonlar Katlanıyor

Bankalar, promosyon ödemelerini artırmak için emeklilere çeşitli ek avantajlar sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı vermek, kredi kartı ile alışveriş yapmak, mevduat hesabı açmak, kredi kullanmak veya emekli yakınını bankaya getirmek gibi koşullar, promosyon tutarını ciddi oranda artırabiliyor. Bu kapsamda emeklilerin banka tercihlerini yaparken ek ürün kampanyalarını da değerlendirmesi önem taşıyor.

SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

Bankalara Göre Promosyon Tablosu

Akbank: Maaşa göre 6.250 TL'den başlayan promosyonlar, 17.500 TL'ye kadar yükseliyor. Otomatik fatura talimatı verenlere toplamda 2.500 TL chip para veriliyor.

SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

Albaraka Türk: 20 bin liraya varan promosyon sunan banka, 2 otomatik fatura talimatı ve emekli yakını getirenlere ek ödüllerle toplamda 3.000 TL'ye kadar bonus sağlıyor.