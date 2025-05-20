SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Özellikle 27 bin liraya varan cazip promosyon imkanları dikkat çekerken, 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısında önemli bir artış yaşandı. Emekli vatandaşlar için maaşlarını taşıma fırsatı sunan bu kampanyalar hem maddi destek hem de bankacılık hizmetlerinde avantajlar vadediyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:53