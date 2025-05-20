SSK 4B 4C emeklileri dikkat! 14.469-17.300 TL üstü maaş alanlara Ziraat, Denizbank, İş Bankası’ndan promosyon fırsatı

20 Bin Lira Üstü Promosyon Veren Banka Sayısı 8'e Ulaştı

Bankaların sunduğu promosyon tutarları her geçen gün artarken, 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan banka sayısı 8'e yükseldi. En yüksek promosyon ödemesi ise 27 bin lirayla VakıfBank'ta gerçekleşiyor. Promosyon kampanyalarında sadece taban tutar değil, ek ürün ve hizmetlerle sağlanan bonuslar da emeklilerin alacağı toplam promosyonu yükseltiyor.