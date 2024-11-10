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Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yapı yok ayıp var!

Galatasaray Kulübü, resmi hesaplarından hakemlerle ilgili olarak Fenerbahçe'yi hedef alan bir açıklama yayımladı. Sarı kırmızılılar, "Yapı yok, ayıp var" başllığı ile çok sert ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:41 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:43
Galatasaray’dan çok sert açıklama: Yapı yok ayıp var!

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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki içeren bir duyuru paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Son haftalarda kulübümüz üzerine yapılan ahlaksız algı çalışmaları, bugün oynadığımız maçtaki saçma sapan kararlarla son noktasına ulaşmıştır.

Aleyhimize verilen, orta hakem ve VAR hakeminin başrol için yarıştığı bu anlamsız kararlar, bugün aldığımız galibiyetin aslında ne kadar zor bir galibiyet olduğunu herkese göstermiştir.

"Yapı yapı" diyerek haftalardır her mecrada gözyaşı dökenler, bugün yapılan bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır.
Amaç, Galatasaray'a karşı haksız bir çifte standart oluşturmak ve masa başında eşitliği yeniden sağlamaktır.
Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz.

İşte bu yüzden, bugün, kazansak bile susmayacağız.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyeti değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.
"Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet" gelene kadar doğru arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, bugün bu ayıba imza atanların, önce performansları sonra niyetlerinin acil şekilde sorgulanmasını istiyoruz.

Adaleti getirme sözüyle yola çıkmış bu yönetimin bugün göstereceği tavır, Türk futbolunun geleceğine dair hakkaniyetli duruşlarını göstermeleri açısından çok önemlidir.

Galatasaray Spor Kulübü, bu ayıbın her türlü platformda takipçisi olacak ve gereken her türlü aksiyonu alacaktır.
Galatasaray Spor Kulübü"

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