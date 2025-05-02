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Mesut Özil'in biricik eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı!

Amine Gülşe, 32. doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı ve bu özel anı sosyal medya hesabında paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe 32. yaşını ailesiyle kutladı!

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Amine Gülşe, 32'nci yaşını ailesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla birlikte çekilen anlarını takipçileriyle paylaşan Gülşe, o fotoğraflara şu notu düştü;

"Ömrümüz boyunca tüm doğum günü pastalarını böyle birlikte üfleyelim inşallah aşklarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız."

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Mesut Özil de eşinin doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlayan Özil; "Doğum günün kutlu olsun aşkım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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