Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Galatasaray taraftarı..."

Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma maddesi 60 milyon euro olarak belirlendi.

"GERÇEK BİR LİDER"



"Kerem hem saha içi hem saha dışında gerçek bir lider. Galatasaray'da dört yıl geçirdi belki ama daha da büyük gelişim gösterdi. Orada büyüdü ve başka bir oyuncu haline dönüştü."



"Takımdaki gençlerin her zaman yardım için kapısını çalacağı biri oldu; her zor anda inisiyatif aldı, birçok maçtan sonra her zaman en önde onu gördü Galatasaray taraftarı. Sahada Galatasaray için yaptıklarıyla da bunu desteklemeyi başardı. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti."