Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Galatasaray taraftarı..."

Kerem Aktürkıoğlu'nun Benfica'ya transferinin yankıları devam ediyor. Portekiz kulübüne imza atmasının ardından çıktığı ilk maçta milli takım formasıyla hat-trick yapan yıldız oyuncu, Benfica kariyerine de iyi başladı.
Santa Clara maçına 11'de başlayan Kerem, Orkun Kökçü'nün harika pasını şık bir vuruşla tamamladı ve ilk maçında tribünlere sihrini göstermiş oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.
Kerem'in ismini manşetlerinden düşürmeyen Portekiz basını, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a transfer eden ve gelişiminde büyük pay sahibi olan Fatih Terim ile flaş bir röportaj gerçekleştirdi.
İşte Terim'in Kerem ile ilgili Portekiz basınına verdiği demeçler...
Fatih Terim, Kerem için övgü dolu ifadeler kullandı.
"HİÇ SÜRPRİZ DEĞİL"
"Benim için Kerem'in Benfica'ya gitmesi hiç sürpriz değil; çünkü o Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Kısa süre içerisinde siz de şahit olacaksınız. Avrupa'da da onun kadar rahat pozisyona girebilen çok az oyuncu olduğunu göreceksiniz."
"Ben Kerem'in her gün, bir gün öncesinden daha ileride olacağından eminim. Benfica'daki gelişimini izlemek için de açıkçası heyecanlıyım ve sabırsızlıkla bekliyorum."