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Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Galatasaray taraftarı..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euroluk bedelle Benfica'nın yolunu tuttu. Kerem'i sarı kırmızılılara transfer eden Fatih Terim, milli futbolcu ile ilgili Portekiz basınına çarpıcı bir röportaj verdi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 13:30 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 13:51
Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaray taraftarı...

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Kerem Aktürkıoğlu'nun Benfica'ya transferinin yankıları devam ediyor. Portekiz kulübüne imza atmasının ardından çıktığı ilk maçta milli takım formasıyla hat-trick yapan yıldız oyuncu, Benfica kariyerine de iyi başladı.

Santa Clara maçına 11'de başlayan Kerem, Orkun Kökçü'nün harika pasını şık bir vuruşla tamamladı ve ilk maçında tribünlere sihrini göstermiş oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.
Kerem'in ismini manşetlerinden düşürmeyen Portekiz basını, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a transfer eden ve gelişiminde büyük pay sahibi olan Fatih Terim ile flaş bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte Terim'in Kerem ile ilgili Portekiz basınına verdiği demeçler...

Fatih Terim, Kerem için övgü dolu ifadeler kullandı.Fatih Terim, Kerem için övgü dolu ifadeler kullandı.
"HİÇ SÜRPRİZ DEĞİL"

"Benim için Kerem'in Benfica'ya gitmesi hiç sürpriz değil; çünkü o Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Kısa süre içerisinde siz de şahit olacaksınız. Avrupa'da da onun kadar rahat pozisyona girebilen çok az oyuncu olduğunu göreceksiniz."

"Ben Kerem'in her gün, bir gün öncesinden daha ileride olacağından eminim. Benfica'daki gelişimini izlemek için de açıkçası heyecanlıyım ve sabırsızlıkla bekliyorum."

Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma maddesi 60 milyon euro olarak belirlendi.Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma maddesi 60 milyon euro olarak belirlendi.
"GERÇEK BİR LİDER"

"Kerem hem saha içi hem saha dışında gerçek bir lider. Galatasaray'da dört yıl geçirdi belki ama daha da büyük gelişim gösterdi. Orada büyüdü ve başka bir oyuncu haline dönüştü."

"Takımdaki gençlerin her zaman yardım için kapısını çalacağı biri oldu; her zor anda inisiyatif aldı, birçok maçtan sonra her zaman en önde onu gördü Galatasaray taraftarı. Sahada Galatasaray için yaptıklarıyla da bunu desteklemeyi başardı. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti."

Kerem Aktürkoğlu çıktığı son 2 resmi maçta 4 gol attı.Kerem Aktürkoğlu çıktığı son 2 resmi maçta 4 gol attı.
"TAKIMIN MODUNU YÜKSELTİR"

"Kerem Aktürkoğlu, kötü giden bir maçta takımın modunu da yükseltebilir. Bu sezon birçok kez bunu göstereceğinden eminim. Saha içinde çok fedakar bir oyuncu. Oyunun her iki tarafında da her teknik direktörün takımında görmek isteyebileceği tarzda bir isim."

Kerem'in golünün asisti Orkun'dan geldi.Kerem'in golünün asisti Orkun'dan geldi.
"KİLİDİ AÇAR"

"Galatasaray'daki sayılarına baktığınızda rahatlıkla görebileceğiniz üzere, her sezon çift haneli skor katkısı yapabiliyor. Birçok maçta kilidi açabilecek kadar yetenekli."

"Son yıllarda duran toplarda da çok etkili hale geldi. Hem serbest vuruşlarda hem de köşe vuruşlarında gole katkı yapabilir. Estadio da Luz'dan çıkan gol seslerini şimdiden duyabiliyorum."

Kerem Aktürkoğlunun parası oraya gitti!Kerem Aktürkoğlunun parası oraya gitti!
Kerem Aktürkoğlu'nun parası oraya gitti!

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