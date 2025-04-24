ÖZEL | Göztepe taraftarlarından Trabzon halkına övgü dolu sözler! "Keşke her deplasman Trabzon gibi olsa"

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe finale yükselebilmek adına mücadele verecek. İki takımın zorlu sınavın sahne olacak randevuda konuk takımın taraftarları gün içerisinde şehit Berat Mecit Day'ın cenaze törenine katıldı. Merhum sanatçı Volkan Konak ve şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Karşılaşma öncesinde takvim.com.tr'ye konuşan Göztepe taraftarları şunları söyledi; "Geldiğimizden beri Trabzon halkı bize çok iyi davrandı. Bizi her zaman yemeğe çağırdılar. Müthiş bir şehir. Keşke her deplasman Trabzon gibi olsa. Sizleri çok seviyoruz Trabzon halkı. İyi ki varsınız.

Kardeş takımın memleketine hoş geldik. Sağ olsunlar sabahtan bu yana bizi çok iyi karşıladılar. Kardeş takımla burada birlikte oynamak... 49 yıllık hasreti sona erdirmek için geldik ama kim kazanırsa kupayı da o alsın. "