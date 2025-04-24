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CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: 23 Nisan'da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

Balıkesir’in CHP’li Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında büyük bir skandala imza attı. Çocukların gözü önünde direk dansı gösterisi yapıldı. Milli ve manevi değerlerle bağdaşmayan bu sahne büyük tepki çekerken Balıkesir Valiliği olayla ilgili müfettiş talep etti. Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise gösterinin program dışı olduğunu savunarak günah çıkardı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:00
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

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CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

Asuva Park'ta gerçekleştirilen kutlama programında, çocukların gözü önünde direk dansı gösterisi yapıldı.

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldıCHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı

Çocukların bulunduğu bir ortamda, "milli bayram atmosferi" adı altında sergilenen bu gösteri büyük tepki çekti.

BALIKESİR VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ
Konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Balıkesir Valiliği, skandal gösterinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini duyurdu.

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldıCHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasıBalıkesir Valiliği'nin açıklaması

BELEDİYE BAŞKANI GÜNAH ÇIKARDI
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiş." iddiasında bulundu.

Şehirli, şunları söyledi.

"Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır."

CHP'li Hakan Şehirli'nin açıklamasıCHP'li Hakan Şehirli'nin açıklaması

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