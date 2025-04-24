CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletin milli ve manevi değerlerini hiçe sayan bir skandala daha imza attı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DİREK DANSI!
Balıkesir'in CHP'li Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rezalete dönüştürdü.
Asuva Park'ta gerçekleştirilen kutlama programında, çocukların gözü önünde direk dansı gösterisi yapıldı.
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı
Çocukların bulunduğu bir ortamda, "milli bayram atmosferi" adı altında sergilenen bu gösteri büyük tepki çekti.
BALIKESİR VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ
Konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Balıkesir Valiliği, skandal gösterinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini duyurdu.
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerinin önünde direk dansı yapıldı
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."