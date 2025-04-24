MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)
SURİYE'DEKİ SON DURUM
"Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti.
Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekât Merkezine yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir."
HAVA HARP OKULU'NUN TAŞINACAĞI İDDİALARI VE PEÇ OLAYI
Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan Peç olayına dair sorulara şu yanıtı verdi:
"Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakârca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır.
Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, millî güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemler, sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikârdır.
Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır.
Kamuoyunun; Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir."
MSB 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu (Takvim.com.tr)
5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Terörle mücadele kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.
Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.
"YAKLAŞIK 4 AYDA 1562 KİŞİ YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI"
Basın açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, 1905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur."
TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA YENİ TUR TOPLANTISI 28 NİSAN'DA
Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te yapılacak. Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)
"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL'E ENGEL OLMA SORUMLULUĞUNU EN KISA ZAMANDA ÜSTLENMELİDİR"
Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen İsrail'in kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimî ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.
EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER
14-25 Nisan tarihleri arasında eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla yerinden katılım ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında askerî iş birliğini artırmak maksadıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag tatbikatı gerçekleştirilmektedir.
24-30 Nisan tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü" 29 Nisan'da Marmaris'te icra edilecektir.
Ayrıca, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekâtı tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.
21-30 Nisan tarihleri arasında; NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.
NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında ise; TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından 26-28 Nisan tarihleri arasında Cıvıtavecchıa (Çivitavekya)/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir.
"17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı" kapsamında Malezya'ya seyreden ve 24-26 Nisan tarihleri arasında Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirmekte olan TCG BÜYÜKADA gemimiz, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Umman'a liman ziyareti yapacaktır.
Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)
BAHA İLE SUNGUR FÜZESİ ENVANTERE ALINDI
Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırıyor.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı.
Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Bakanlığımıza bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve millî savunma sanayi şirketlerini ziyaret etti, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı ile "Niyet Beyanı" imzaladı. Söz konusu fuar kapsamında bakanlığa bağlı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında "Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi" konusunda ortaklık anlaşması imzalandı.