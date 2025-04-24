MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı

Dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2'lik ve 5.9'luk depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğiyle başlayan Aktürk, "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası 5 İHA'nın bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirildiğini duyurdu (Takvim.com.tr) DEPREM SONRASI 5 İHA GÖREVLENDİRİLDİ Aktürk şu ifadeleri kullandı: "Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1'inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi'ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NUN EUROFIGHTER YALANI ÇÖKTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun Eurofighter üzerinden giriştiği algı operasyonuna Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. Muhatabın Almanya değil İngiltere olduğu vurgulandı.



Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şuana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."

GKRY BAŞPİSKOPOSUNUN TÜRKLERİ HEDEF ALAN REZİL SÖZLERİ

Bakanlık kaynakları, GKRY Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına şu sözlerle cevap verdi:

"GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engeldir.

"KIBRIS HİÇBİR ZAMAN BİR RUM ADASI OLMAMIŞTIR"

Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacaktır.

GKRY'yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası'nda barış hâkimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir."