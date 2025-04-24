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MSB'den 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'a 5 İHA! İmamoğlu'nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası 5 İHA'nın görevlendirildiğini bildirdi. Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberleri yalanlayan Bakanlık kaynakları "Muhatabımız İngiltere" dedi. GKRY Başpiskoposunun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına "Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır" ifadeleriyle tepki gösterildi. Uluslararası toplumun İsrail'e engel olma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan MSB, Suriye'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. BAHA İHA'sı ve Sungur Füzesi ise envantere alındı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:47
MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2'lik ve 5.9'luk depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğiyle başlayan Aktürk, "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası 5 İHA'nın bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirildiğini duyurdu (Takvim.com.tr)Milli Savunma Bakanlığı, dün İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası 5 İHA'nın bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirildiğini duyurdu (Takvim.com.tr)


DEPREM SONRASI 5 İHA GÖREVLENDİRİLDİ

Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1'inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi'ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN EUROFIGHTER YALANI ÇÖKTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun Eurofighter üzerinden giriştiği algı operasyonuna Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. Muhatabın Almanya değil İngiltere olduğu vurgulandı.

Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şuana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."

GKRY BAŞPİSKOPOSUNUN TÜRKLERİ HEDEF ALAN REZİL SÖZLERİ

Bakanlık kaynakları, GKRY Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına şu sözlerle cevap verdi:

"GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engeldir.

"KIBRIS HİÇBİR ZAMAN BİR RUM ADASI OLMAMIŞTIR"

Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacaktır.

GKRY'yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası'nda barış hâkimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)

SURİYE'DEKİ SON DURUM

"Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti.

Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekât Merkezine yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir."

HAVA HARP OKULU'NUN TAŞINACAĞI İDDİALARI VE PEÇ OLAYI

Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan Peç olayına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakârca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır.

Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, millî güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemler, sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikârdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır.

Kamuoyunun; Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir."

MSB 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu (Takvim.com.tr)MSB 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu (Takvim.com.tr)

5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Terörle mücadele kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

"YAKLAŞIK 4 AYDA 1562 KİŞİ YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI"

Basın açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, 1905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur."

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA YENİ TUR TOPLANTISI 28 NİSAN'DA

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te yapılacak. Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Takvim.com.tr)

"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL'E ENGEL OLMA SORUMLULUĞUNU EN KISA ZAMANDA ÜSTLENMELİDİR"

Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen İsrail'in kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimî ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

14-25 Nisan tarihleri arasında eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla yerinden katılım ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında askerî iş birliğini artırmak maksadıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag tatbikatı gerçekleştirilmektedir.

24-30 Nisan tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü" 29 Nisan'da Marmaris'te icra edilecektir.

Ayrıca, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekâtı tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.

21-30 Nisan tarihleri arasında; NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.

NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında ise; TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından 26-28 Nisan tarihleri arasında Cıvıtavecchıa (Çivitavekya)/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

"17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı" kapsamında Malezya'ya seyreden ve 24-26 Nisan tarihleri arasında Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirmekte olan TCG BÜYÜKADA gemimiz, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Umman'a liman ziyareti yapacaktır.

Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA)

BAHA İLE SUNGUR FÜZESİ ENVANTERE ALINDI

Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırıyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Bakanlığımıza bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve millî savunma sanayi şirketlerini ziyaret etti, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı ile "Niyet Beyanı" imzaladı. Söz konusu fuar kapsamında bakanlığa bağlı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında "Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi" konusunda ortaklık anlaşması imzalandı.

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