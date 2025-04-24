CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin









Takvim.com.tr, Türkiye'nin konuştuğu davada duruşma tutanaklarına ulaştı.



8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nden 6 Nisan 2025 CHP 21. Olağanüstü Kongresi'ne kadar gelinen sürecin "mutlak butlan" olduğu alınan kararların "yok hükmünde" sayılması davacı kanat tarafından talep edildi.



38. Olağan Kurultayın mutlak butlanla sakatlandığını belirtilen iptal dilekçesinde Özgür Özel'in CHP MYK, PM ve YDK'sının görevden alınması istedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve iadesi talep edildi.



Duruşma tutanağının "Sonuç" ve "İstem" kısmında şu ifadeler yer aldı:





1- Öncelikle müvekkil tarafından 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultayın iptaline yönelik açılmış olan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/66 E. Sayılı dosyasında görülen dava ile eldeki davanın birleştirilmesine,



2. 06.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP Olağanüstü kurultayının yok hükmünde bulunduğunun tespiti ile iptaline,



3. Verilecek esas hakkında karar ile birlikte,



a. Mutlak Butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş Partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin Tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına,



b. 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı Mutlak Butlanla sakatlanmış ve Yok Hükmünde bulunduğundan ötürü mevzuat ve hukukun bir gereği olarak 38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Parti Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım Tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek



Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren Görevlerine iadesine, Karar verilmesini talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız