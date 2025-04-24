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İBB soruşturması derinleşiyor! Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti... Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu, "Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi ve tüm çalışanların ağız birliği yapması" için bir avukatın tayin edildiğini söyledi. Bu itiraf sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:05
İBB soruşturması derinleşiyor! Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti... Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

MURAT ABBAS YOLSUZLUK AĞINI İFŞA ETTİ

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle yolsuzluk ağını ifşa etti.

Abbas, paravan ihalelerden, seçim kampanyalarına aktarılan gizli fonlardan yurt dışındaki lüks yatırımlara, tehdit ve şantaja kadar birçok detayı rakam rakam, isim isim anlattı. Murat Abbas'ın ifadelerine göre İBB'de oluşturulan medya fonuyla milyonlarca lira kayıtsız şekilde dağıtıldı, projelere ait harcamalar şişirildi ve siyasi kampanyalara usulsüz destek sağlandı.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

KÖSTEBEK Mİ VAR: 10 GÜN ÖNCE OPERASYONA HAZIRLIK TOPLANTISI

Olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yapıldığını anlatan Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu. 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti.

Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti.

Abbas, "Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun'un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi" diye konuştu.

Köstebek iddiası, Murat Ongun gözaltına alındığında da gündeme gelmişti.

Öyle ki Ongun evinde gözaltına alındığı anlarda yanında avukatı da vardı.

Murat Abbas'ın itirafçı olması sonrası Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı (Takvim.com.tr)Murat Abbas'ın itirafçı olması sonrası Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı (Takvim.com.tr)



ABBAS İTİRAFÇI OLDU... ONGUN'UN AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI

İtirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın operasyon öncesi gizli toplantıyı ifşa edip avukatları işaret etmesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Murat Ongun'un avukatlarından Serkan Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Günel, "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklaması yaptı.

Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

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