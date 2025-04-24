İBB soruşturması derinleşiyor! Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti... Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.



MURAT ABBAS YOLSUZLUK AĞINI İFŞA ETTİ



Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle yolsuzluk ağını ifşa etti.



Abbas, paravan ihalelerden, seçim kampanyalarına aktarılan gizli fonlardan yurt dışındaki lüks yatırımlara, tehdit ve şantaja kadar birçok detayı rakam rakam, isim isim anlattı. Murat Abbas'ın ifadelerine göre İBB'de oluşturulan medya fonuyla milyonlarca lira kayıtsız şekilde dağıtıldı, projelere ait harcamalar şişirildi ve siyasi kampanyalara usulsüz destek sağlandı.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



KÖSTEBEK Mİ VAR: 10 GÜN ÖNCE OPERASYONA HAZIRLIK TOPLANTISI



Olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yapıldığını anlatan Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu. 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti. Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi.