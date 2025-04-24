Donald Trump’tan Putin’e doğrudan mesaj: Vladimir dur!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki son saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan seslendi.

Trump ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

"VLADİMİR DUR"

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "VLADİMİR DUR!" dedi ve "Rusya'nın KYIV'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değildi ve zamanlaması da çok kötüydü. Vladimir, DUR! Haftada 5000 asker ölüyor. Barış Anlaşmasını yapalım!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan paylaşım, Takvim.com.tr Ekran görüntüsü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen son Rus saldırısının ardından, kendisinin de sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'a açıklamalarda bulunan Trump, Rus kampanya ekibinden ülkeyi bombalamayı bırakmasını ve bunun yerine barışa yönelmesini istedi.

KİEV'E FÜZE VE İHA SALDIRISI

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kiev'e saldırı, EPA

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilmişti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı belirtilmişti.