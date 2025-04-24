"Böcek" iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP'li Burcu Köksal "Suç uydurma" davasında hesap verecek

KÖKSAL'A SUÇ UYDURMA VE İFTİRADAN SORUŞTURMA

Savcılık, incelemelerin ardından olayın gerçekle bağdaşmadığına kanaat getirerek, söz konusu iddiayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu süreçte verilen takipsizlik kararına yasal süresi içinde itiraz edilmediği gibi, sonrasında yapılan itiraz da reddedildi.

Bunun üzerine Burcu Köksal hakkında bu kez, Türk Ceza Kanunu'nun "suç uydurma" ve "iftira" maddeleri kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda kamu davası açıldı ve dava dosyası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Böcek diye tabir edilen dinleme cihazı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KÖKSAL NE SAVUNMA YAPACAK?

Burcu Köksal'ın bugün nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin süreci nasıl yöneteceği merak konusu.