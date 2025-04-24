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"Böcek" iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP'li Burcu Köksal "Suç uydurma" davasında hesap verecek

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim sonrası belediyede gizli dinleme cihazları bulunduğunu iddia ederek kamuoyunun gündemine oturmuştu. Ancak savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaların hiçbir somut delille desteklenemediği, beyanların çelişkili olduğu ve olayla ilgili resmi bir tutanak ya da şikayet bulunmadığı tespit edildi. “Suç uydurma” ve “iftira” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Köksal bugün hakim karşısına çıkacak. CHP'li Köksal'ın nasıl bir savunma yapacağı merak konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:25
Böcek iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP’li Burcu Köksal Suç uydurma davasında hesap verecek

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Afyonkarahisar'da "böcek skandalı" olarak kamuoyunun gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yerel seçimlerden kısa süre sonra belediyedeki çeşitli birimlere gizli dinleme ve izleme cihazları yerleştirildiği iddiasında bulunan CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla dava açıldı.

Köksal, bugün Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BURCU KÖKSAL'IN "BÖCEK" İDDİASI
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, göreve gelmesinden yaklaşık iki hafta sonra katıldığı bir televizyon programında ilginç bir iddia ortaya attı.

Burcu Köksal (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Burcu Köksal (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Köksal başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterlik gibi kilit odalarda "böcek" diye tabir edilen gizli kamera ve dinleme cihazlarının bulunduğunu öne sürdü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ KÖKSAL KANIT SUNAMADI
İddiaların ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti. Başlatılan soruşturmada, Köksal'ın verdiği ifadelerde çelişkili beyanlarda bulunduğu, iddia edilen cihazların "görülür görülmez imha edildiği" gibi soyut gerekçelerin öne sürüldüğü ancak hiçbir somut delil veya belge sunulamadığı tespit edildi.

Burcu Köksal (DHA, Takvim.com.tr Arşiv)Burcu Köksal (DHA, Takvim.com.tr Arşiv)

TUTANAK YOK ŞİKAYET YOK
Ayrıca olayla ilgili hiçbir personelin şikayetçi olmamış olması, tutanak ya da resmi raporun bulunmaması da şüphe uyandırdı.

KÖKSAL'A SUÇ UYDURMA VE İFTİRADAN SORUŞTURMA
Savcılık, incelemelerin ardından olayın gerçekle bağdaşmadığına kanaat getirerek, söz konusu iddiayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu süreçte verilen takipsizlik kararına yasal süresi içinde itiraz edilmediği gibi, sonrasında yapılan itiraz da reddedildi.

CHPli Burcu Köksaldan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptıCHPli Burcu Köksaldan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
CHP'li Burcu Köksal'dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı

Bunun üzerine Burcu Köksal hakkında bu kez, Türk Ceza Kanunu'nun "suç uydurma" ve "iftira" maddeleri kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda kamu davası açıldı ve dava dosyası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Böcek diye tabir edilen dinleme cihazı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Böcek diye tabir edilen dinleme cihazı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KÖKSAL NE SAVUNMA YAPACAK?
Burcu Köksal'ın bugün nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin süreci nasıl yöneteceği merak konusu.

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