"Böcek" iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP'li Burcu Köksal "Suç uydurma" davasında hesap verecek

Afyonkarahisar'da "böcek skandalı" olarak kamuoyunun gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yerel seçimlerden kısa süre sonra belediyedeki çeşitli birimlere gizli dinleme ve izleme cihazları yerleştirildiği iddiasında bulunan CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla dava açıldı.
Köksal, bugün Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
BURCU KÖKSAL'IN "BÖCEK" İDDİASI
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, göreve gelmesinden yaklaşık iki hafta sonra katıldığı bir televizyon programında ilginç bir iddia ortaya attı.
Burcu Köksal (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Köksal başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterlik gibi kilit odalarda "böcek" diye tabir edilen gizli kamera ve dinleme cihazlarının bulunduğunu öne sürdü.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ KÖKSAL KANIT SUNAMADI
İddiaların ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti. Başlatılan soruşturmada, Köksal'ın verdiği ifadelerde çelişkili beyanlarda bulunduğu, iddia edilen cihazların "görülür görülmez imha edildiği" gibi soyut gerekçelerin öne sürüldüğü ancak hiçbir somut delil veya belge sunulamadığı tespit edildi.
Burcu Köksal (DHA, Takvim.com.tr Arşiv)
TUTANAK YOK ŞİKAYET YOK
Ayrıca olayla ilgili hiçbir personelin şikayetçi olmamış olması, tutanak ya da resmi raporun bulunmaması da şüphe uyandırdı.