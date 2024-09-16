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Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ve Suudi Arabistan iddialarının ardından bir transfer bombasına imzasını attı ve Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu.



2029'A KADAR BENFİCA'DA



Sessiz sedasız transfer çalışmalarını sürdüren Aktürkoğlu, bir o kadar gizlilikle Portekiz'e uçtu. Galatasaray için duygusal bir veda mesajı paylaşan Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.