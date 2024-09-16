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Kerem Aktürkoğlu'nun parası oraya gitti!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer oldu. Yıldız futbolcudan gelen paranın nereye kullanıldığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:14 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:39
Kerem Aktürkoğlu’nun parası oraya gitti!

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Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ve Suudi Arabistan iddialarının ardından bir transfer bombasına imzasını attı ve Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu.Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu.

2029'A KADAR BENFİCA'DA

Sessiz sedasız transfer çalışmalarını sürdüren Aktürkoğlu, bir o kadar gizlilikle Portekiz'e uçtu. Galatasaray için duygusal bir veda mesajı paylaşan Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu ilk maçında golünü attı.Kerem Aktürkoğlu ilk maçında golünü attı.
PARANIN ADRESİ BELLİ OLDU

Galatasaray, yıldız isimin Benfica'ya transferinden 12 milyon euro'luk bonservis geliri elde etti. Fanatik'in haberine göre Aktürkoğlu transferinden gelen paranın nereye gittiği belli oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asist Orkun Kökçü'den geldi.Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asist Orkun Kökçü'den geldi.
BORÇSUZLUK KAĞIDI

Yönetim bu ay sonunda UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderecek. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından elde edilen 12 milyon euro sayesinde kısa vadede futbol takımı ödemeleri aksamayacak.

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