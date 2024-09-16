Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ve Suudi Arabistan iddialarının ardından bir transfer bombasına imzasını attı ve Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.
Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ve Suudi Arabistan iddialarının ardından bir transfer bombasına imzasını attı ve Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.
2029'A KADAR BENFİCA'DA
Sessiz sedasız transfer çalışmalarını sürdüren Aktürkoğlu, bir o kadar gizlilikle Portekiz'e uçtu. Galatasaray için duygusal bir veda mesajı paylaşan Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
PARANIN ADRESİ BELLİ OLDU
Galatasaray, yıldız isimin Benfica'ya transferinden 12 milyon euro'luk bonservis geliri elde etti. Fanatik'in haberine göre Aktürkoğlu transferinden gelen paranın nereye gittiği belli oldu.
BORÇSUZLUK KAĞIDI
Yönetim bu ay sonunda UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderecek. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından elde edilen 12 milyon euro sayesinde kısa vadede futbol takımı ödemeleri aksamayacak.