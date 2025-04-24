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Terörsüz Türkiye adımları: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüşüyor!

Terörsüz Türkiye adımları kapsamında kritik bir görüşme daha gerçekleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıkta DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit ile görüşüyor.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:10
Terörsüz Türkiye adımları: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüşüyor!

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Terörsüz Türkiye adımları kapsamında gerçekleştirilen temaslara bir yenisi daha eklendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüşmesi başladı!

PEŞPEŞE TEMASLAR GERÇEKLEŞTİ ÖCALAN'DAN FESİH ÇAĞRISI GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye ve İç cephe" vurgularının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla başlayan yeni dönemde önemli mesafe katedildi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk İmralı temaslarının ardından TBMM'de partileri bilgilendirdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgüte "Silahları bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Devam eden süreçte Kandil'den çatlak sesler gelse de örgütün kendisini feshedecek kongreyi toplayıp silah bırakması bekleniyor. Bu kapsamda önemli bir temas daha gerçekleşiyor.

BAKAN TUNÇ DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bakanlıkta DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün sağlık sorunları sebebiyle görüşmeye DEM Parti adına Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit katılıyor.

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