Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Kazanan taraf adını finale yazdıracak.
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ATV'den yayınlanan Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor (AA)
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Nwakaeme, Ozan, Sikan, Savic, Banza, Mustafa, Zubkov, Batagov, Malheiro
GÖZTEPE: Arda, Ogün, Taha, Heliton, Koray, Nazım, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Rômulo
Cihan Çanak (AA)
TRABZONSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Bordo-mavililer, A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak 7 puanla lider bitirdi.
Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yi uzatmalarda 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.