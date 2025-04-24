Simon Banza (AA) HEDEF 10. KUPA Trabzonspor, Göztepe'yi geçmesi halinde Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer bugüne kadar 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 kaybeden bordo-mavililer, bu kez kupayı kazanarak rövanşı almak istiyor. Son şampiyonluk ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında alınmıştı.

Batista Mendy (AA) FIRTINA'DA EKSİK ÇOK Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde birçok eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy'nin yanı sıra Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Muhammed Cham (AA) FİNALDE KİMLERİ YENDİ? Trabzonspor bugüne dek Türkiye Kupası finallerinde Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni ikişer kez mağlup etti. Ayrıca Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında da final galibiyetleri elde etti.

Fatih Tekke (AA) 44 GÜNDE FİNAL ŞANSI Fatih Tekke, Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük deneyiminde kısa sürede finale ulaşma fırsatı buldu. 11 Mart'ta göreve başlayan Tekke, 44 gün içerisinde takımını finale taşımaya çalışacak.

Simon Banza (AA) DOĞAN DÖNEMİNİN İLK KUPASI OLABİLİR Ertuğrul Doğan başkanlığında Trabzonspor, kupada ikinci kez finale çıkma fırsatını yakalayabilir. 26 Mart 2023'te başkan seçilen Doğan, ilk kupa hedefini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.