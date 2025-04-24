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Trabzonspor'un Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam konuyor. Bu kupada birçok kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlıyor. Bordo mavililer bu sezon iki maçta yenemediği rakibini bu defa mağlup ederek Galatasaray'ın rakibi olmak istiyor. Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın rakibi belli oldu. ATV'den yayınlanan Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:25 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:32
Trabzonspor’un Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Kazanan taraf adını finale yazdıracak.

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ATV'den yayınlanan Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor (AA)Trabzonspor (AA)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Nwakaeme, Ozan, Sikan, Savic, Banza, Mustafa, Zubkov, Batagov, Malheiro

GÖZTEPE: Arda, Ogün, Taha, Heliton, Koray, Nazım, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Rômulo

Cihan Çanak (AA)Cihan Çanak (AA)

TRABZONSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Bordo-mavililer, A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak 7 puanla lider bitirdi.

Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yi uzatmalarda 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

HEDEF 10. KUPA

Trabzonspor, Göztepe'yi geçmesi halinde Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer bugüne kadar 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 kaybeden bordo-mavililer, bu kez kupayı kazanarak rövanşı almak istiyor. Son şampiyonluk ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında alınmıştı.

Batista Mendy (AA)Batista Mendy (AA)

FIRTINA'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde birçok eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy'nin yanı sıra Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Muhammed Cham (AA)Muhammed Cham (AA)

FİNALDE KİMLERİ YENDİ?

Trabzonspor bugüne dek Türkiye Kupası finallerinde Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni ikişer kez mağlup etti. Ayrıca Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında da final galibiyetleri elde etti.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

44 GÜNDE FİNAL ŞANSI

Fatih Tekke, Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük deneyiminde kısa sürede finale ulaşma fırsatı buldu. 11 Mart'ta göreve başlayan Tekke, 44 gün içerisinde takımını finale taşımaya çalışacak.

Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

DOĞAN DÖNEMİNİN İLK KUPASI OLABİLİR

Ertuğrul Doğan başkanlığında Trabzonspor, kupada ikinci kez finale çıkma fırsatını yakalayabilir. 26 Mart 2023'te başkan seçilen Doğan, ilk kupa hedefini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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