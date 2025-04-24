Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Üç büyük takım aynı isimler konusunda devreye girdi. Süper Lig'in iki yıldızı için kıran kırana savaş başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Üç büyük takım aynı isimler konusunda devreye girdi. Süper Lig'in iki yıldızı için kıran kırana savaş başladı.
KAYSERİSPOR'U GEÇEMEDİ
Jose Mourinho ile başladığı sezonda iki kupa hedefi koyan ve Avrupa'da da ses getirmek isteyen Fenerbahçe, önce kupadan elendi ardından da evinde ağır bir yenilgi aldı.
Sarı lacivertliler, çok sayıda eksiği bulunan Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Kanarya iki kez geriye düştüğü mücadelede 3-2'yi yakaladı ancak son sözü sarı kırmızılılar söyledi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.
FARK 5'E ÇIKTI
Fenerbahçe'nin bu beraberliği sonrası Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 5'e yükseldi. Kalan haftalar için şansının azaldığı düşüncesi camiada da ön plana çıktı.
HEDEF GAZİANTEP FK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde günü yoğun bir çalışma programıyla geçirdi.
Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı ve ardından sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ile dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu ve idman, çift kale maçlarla sona erdi.
Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise rejenerasyon programıyla günü tamamladı. Mourinho'nun Gaziantep FK deplasmanı öncesi takımını fiziksel ve taktiksel anlamda en iyi duruma getirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü gözlemlendi.
3'LÜ SİSTEME DÖNÜŞ
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, taktiksel değişikliğe gidiyor. Son haftalarda yaşanan savunma zaaflarının ardından Portekizli teknik adam, yeniden 3-4-1-2 dizilişine dönüş yapma kararı aldı.
Trabzonspor, Sivasspor ve son olarak Kayserispor karşısında sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Mourinho, bu maçlarda savunma güvenliğinden memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle Gaziantep deplasmanında üçlü savunma ile takımını sahaya sürecek. Yeni sistemle birlikte kadroda da bazı değişiklikler yaşanacak.
54 GÜN SONRA BİRLİKTELER
Fenerbahçe'nin ileri hattında dikkat çeken bir gelişme yaşanacak. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, 2 Mart'taki Antalyaspor maçından bu yana ilk kez birlikte ilk 11'de forma giyecek. Bu ikilinin hemen arkasında ise son haftaların en formda ismi Anderson Talisca görev yapacak.
Orta alanda, Amrabat'ın ağrılarının azalması halinde Sebastian Szymanski yedek kulübesine çekilecek. Kanatlarda ise Osayi yerine Oğuz Aydın, Maximin yerine ise Filip Kostic şans bulacak. Savunma üçlüsünü ise Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oluşturacak.
Jose Mourinho'nun yeniden tercih ettiği bu sistemin, hem savunmada güveni artırması hem de hücumda Dzeko–En-Nesyri–Talisca üçlüsüyle etkili bir performans ortaya koyması bekleniyor.
EVİNDE NOKTA KOYACAK
Fenerbahçe'nin kalan maçları: Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspo, Hatayspor (D), Konyaspor
GÖZTEPE KABUSA DÖNÜŞTÜ
Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip, kritik bir kayıp yaşadığı İzmir deplasmanının ardından Avrupa kupaları potasının dışında mücadelesine devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinden dolayı ilk 4 sıra içerisinde yer alması gereken Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, kalan haftalarda en iyi sonuçları elde edebilmek adın sahaya çıkacak.
BODRUM'DA BİTİRECEK
Beşiktaş'ın kalan maçları: Hatayspor, Fenerbahçe (D), Adana Demirspor, Antalyaspor (D), ÇAYKUR Rizespor (D), Bodrum FK (D)
FIRTINA'NIN HEDEFİ EN ÜST SIRA
Bu sezon çok zor bir dönemden geçen ve istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, kalan haftalarda elde edebileceği maksimum puanı toplayarak bitirmek istiyor.
Fatih Tekke ve öğrencileri en üst sırada Trendyol Süper Lig'deki mücadelesini noktalayarak gelecek sezona hazırlanmak ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek amacında.
Hem transfer hem kadro hem de ekonomik olarak yenilenmek isteyen Karadeniz temsilcisinde zirve mücadelesi için her şey yapılacak.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Alanyaspor, Kasımpaşa (D), Galatasaray, Bodrum FK (D), Samsunspor, Antalyaspor (D)
TRANSFERDE SAVAŞ BAŞLADI
Üç dev ekip, yaz transfer döneminde aynı iki futbolcu için devreye girdi. Kadrolarını güçlendirebilmek adına çalışmalarına başlayan takımların rotası ise Süper Lig
Bu kapsamda iki futbolcu öne plana çıkıyor. Geleceğe yatırım olarak da değerlendirilen bu isimler için teknik heyetlerden de onay çıktı.
KOZLOWSKI VE KALUZINSKI HAMLESİ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor iki Polonyalı futbolcuyu istiyor. Gaziantep FK'nın 10 numarası Kacper Kozlowski ile Antalyaspor'un orta sahası Jakub Kaluzinski listenin üst sıralarında yer alıyor.
Kacper Kozlowski bu sezon Gaziantep FK ile çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp 5 de asist yaparak 1931 dakika sahada kaldı.
Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor'da 34 maça çıkıp 7 asist yaptı ve 2408 dakika ter döktü.