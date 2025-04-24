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Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın ligdeki sıralaması ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan Avrupa'ya gitme mücadelesi sürüyor. Üç ezeli rakip bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Listede iki yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:44
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Üç büyük takım aynı isimler konusunda devreye girdi. Süper Lig'in iki yıldızı için kıran kırana savaş başladı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

KAYSERİSPOR'U GEÇEMEDİ

Jose Mourinho ile başladığı sezonda iki kupa hedefi koyan ve Avrupa'da da ses getirmek isteyen Fenerbahçe, önce kupadan elendi ardından da evinde ağır bir yenilgi aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Sarı lacivertliler, çok sayıda eksiği bulunan Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Kanarya iki kez geriye düştüğü mücadelede 3-2'yi yakaladı ancak son sözü sarı kırmızılılar söyledi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

FARK 5'E ÇIKTI

Fenerbahçe'nin bu beraberliği sonrası Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 5'e yükseldi. Kalan haftalar için şansının azaldığı düşüncesi camiada da ön plana çıktı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

HEDEF GAZİANTEP FK MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde günü yoğun bir çalışma programıyla geçirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı ve ardından sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ile dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu ve idman, çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise rejenerasyon programıyla günü tamamladı. Mourinho'nun Gaziantep FK deplasmanı öncesi takımını fiziksel ve taktiksel anlamda en iyi duruma getirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü gözlemlendi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

3'LÜ SİSTEME DÖNÜŞ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, taktiksel değişikliğe gidiyor. Son haftalarda yaşanan savunma zaaflarının ardından Portekizli teknik adam, yeniden 3-4-1-2 dizilişine dönüş yapma kararı aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Trabzonspor, Sivasspor ve son olarak Kayserispor karşısında sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Mourinho, bu maçlarda savunma güvenliğinden memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle Gaziantep deplasmanında üçlü savunma ile takımını sahaya sürecek. Yeni sistemle birlikte kadroda da bazı değişiklikler yaşanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

54 GÜN SONRA BİRLİKTELER

Fenerbahçe'nin ileri hattında dikkat çeken bir gelişme yaşanacak. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, 2 Mart'taki Antalyaspor maçından bu yana ilk kez birlikte ilk 11'de forma giyecek. Bu ikilinin hemen arkasında ise son haftaların en formda ismi Anderson Talisca görev yapacak.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Orta alanda, Amrabat'ın ağrılarının azalması halinde Sebastian Szymanski yedek kulübesine çekilecek. Kanatlarda ise Osayi yerine Oğuz Aydın, Maximin yerine ise Filip Kostic şans bulacak. Savunma üçlüsünü ise Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oluşturacak.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Jose Mourinho'nun yeniden tercih ettiği bu sistemin, hem savunmada güveni artırması hem de hücumda Dzeko–En-Nesyri–Talisca üçlüsüyle etkili bir performans ortaya koyması bekleniyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

EVİNDE NOKTA KOYACAK

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspo, Hatayspor (D), Konyaspor

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

GÖZTEPE KABUSA DÖNÜŞTÜ

Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip, kritik bir kayıp yaşadığı İzmir deplasmanının ardından Avrupa kupaları potasının dışında mücadelesine devam ediyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinden dolayı ilk 4 sıra içerisinde yer alması gereken Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, kalan haftalarda en iyi sonuçları elde edebilmek adın sahaya çıkacak.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

BODRUM'DA BİTİRECEK

Beşiktaş'ın kalan maçları: Hatayspor, Fenerbahçe (D), Adana Demirspor, Antalyaspor (D), ÇAYKUR Rizespor (D), Bodrum FK (D)

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

FIRTINA'NIN HEDEFİ EN ÜST SIRA

Bu sezon çok zor bir dönemden geçen ve istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, kalan haftalarda elde edebileceği maksimum puanı toplayarak bitirmek istiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Fatih Tekke ve öğrencileri en üst sırada Trendyol Süper Lig'deki mücadelesini noktalayarak gelecek sezona hazırlanmak ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek amacında.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Hem transfer hem kadro hem de ekonomik olarak yenilenmek isteyen Karadeniz temsilcisinde zirve mücadelesi için her şey yapılacak.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Alanyaspor, Kasımpaşa (D), Galatasaray, Bodrum FK (D), Samsunspor, Antalyaspor (D)

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

TRANSFERDE SAVAŞ BAŞLADI

Üç dev ekip, yaz transfer döneminde aynı iki futbolcu için devreye girdi. Kadrolarını güçlendirebilmek adına çalışmalarına başlayan takımların rotası ise Süper Lig

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Bu kapsamda iki futbolcu öne plana çıkıyor. Geleceğe yatırım olarak da değerlendirilen bu isimler için teknik heyetlerden de onay çıktı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

KOZLOWSKI VE KALUZINSKI HAMLESİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor iki Polonyalı futbolcuyu istiyor. Gaziantep FK'nın 10 numarası Kacper Kozlowski ile Antalyaspor'un orta sahası Jakub Kaluzinski listenin üst sıralarında yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Kacper Kozlowski bu sezon Gaziantep FK ile çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp 5 de asist yaparak 1931 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor'da 34 maça çıkıp 7 asist yaptı ve 2408 dakika ter döktü.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı!

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