Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek

Trabzonspor, Sivasspor ve son olarak Kayserispor karşısında sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Mourinho, bu maçlarda savunma güvenliğinden memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle Gaziantep deplasmanında üçlü savunma ile takımını sahaya sürecek. Yeni sistemle birlikte kadroda da bazı değişiklikler yaşanacak.

54 GÜN SONRA BİRLİKTELER Fenerbahçe'nin ileri hattında dikkat çeken bir gelişme yaşanacak. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, 2 Mart'taki Antalyaspor maçından bu yana ilk kez birlikte ilk 11'de forma giyecek. Bu ikilinin hemen arkasında ise son haftaların en formda ismi Anderson Talisca görev yapacak.

Orta alanda, Amrabat'ın ağrılarının azalması halinde Sebastian Szymanski yedek kulübesine çekilecek. Kanatlarda ise Osayi yerine Oğuz Aydın, Maximin yerine ise Filip Kostic şans bulacak. Savunma üçlüsünü ise Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oluşturacak.

Jose Mourinho'nun yeniden tercih ettiği bu sistemin, hem savunmada güveni artırması hem de hücumda Dzeko–En-Nesyri–Talisca üçlüsüyle etkili bir performans ortaya koyması bekleniyor.