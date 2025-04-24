Başkan Erdoğan’dan UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle UEFA İstanbul Temsilciliği açıldı.

UEFA'NIN ÜÇÜNCÜ DIŞ MERKEZİ

Böylece TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yaptığı İstanbul UEFA Temsilciliği, Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi oldu.

Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini aldı.

Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalara bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Temsilcilik hayırlı olsun. Bir spor şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz.

Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. TFF, 1962'den beri UEFA'ya tam üye. Beraberce yakın koordinasyonla çalışıyoruz.

TOPLAM SPOR TESİSİ SAYISINI 1575'TEN 4470'E YÜKSELTTİK

Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti. Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik.

ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK

Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yüksek kapasiteli tesisler inşa ettik. 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı 4 tanesinin de ihale çalışması devam ediyor. Ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 havalimanı sayımızı 58'e çıktı. İstanbul'da da çok önemli projelere imza attık.

3 pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan raylı sistem projelerine kadar nice eser ile İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi için 23 yıl boyunca seferberlik ruhu ile çalıştık. Şimdi bu çabaları UEFA temsilciliği açılışı ile üst aşamaya taşıyoruz. UEFA ile daha fazla temas kurup ortak projelere imza atacağız.

İSTANBUL DEPREMİ

Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışı ile çalışıyoruz. Deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz, bunu milletimize saygısızlık olarak görüyoruz. Bu günler siyaset yapma değil, bir ve beraber olma dönemleridir.

Tüm enerjimizi yapı stokumuzu yenilemeye harcamalıyız. Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.

Kentsel dönüşüm için ele ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür.

"LAF ÜSTÜNE LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA ZAMANIDIR"

Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir.