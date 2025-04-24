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Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!

İstanbul, 23 Nisan’da yaşanan deprem fırtınasıyla sarsılırken gözler yeniden megakentin yapı güvenliğine çevrildi. Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar oturdukları binaların risk durumunu sorgulamaya başladı. İstanbul’da özellikle 13 ilçenin ciddi risk taşıdığına dikkat çekilirken uzman isim yapı kalitesi ve zemin etüdünün hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek 13 ilçe...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:46 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:46
Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!

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23 Nisan'da yaşanan "deprem fırtınası" İstanbul'da korkuya yol açtı.

AFAD'ın verilerine göre peş peşe meydana gelen sarsıntıların en büyüğü, Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeydi...

Artçıların devam etmesiyle birlikte gözler yeniden İstanbul'un zeminine ve yapı stokuna çevrildi. Vatandaşlar oturdukları binaların güvenli olup olmadığını sorgularken 13 ilçenin riski olduğu öğrenildi.

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandıİstanbul'da deprem fırtınası yaşandı

"HER BİNADA RİSK OLABİLİR"
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, A Haber canlı yayınında çarpıcı uyarılarda bulundu.

"Depremden önceki riskimiz neyse aynen devam ediyor" diyen Koçak, "Biz oturun ya da boşaltın diyemeyiz, her türlü binada bir risk söz konusu olabilir. Binanın tamamı uzman bir mühendis tarafından incelenmeden kesin konuşulamaz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak (Ekran Görüntüsü)Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak (Ekran Görüntüsü)

EVLER NASIL KONTROL ETTİRİLMELİ?
Koçak'a göre vatandaşlar binalarının risk durumunu öğrenmek için iki farklı yol izleyebilir:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın risk tarama sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. İlçe belediyelerindeki mühendisler başvuruyu değerlendirip binayı inceleyerek sonucu bakanlığa iletiyor.

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Daha detaylı bir analiz isteyen vatandaşlar, özel bir mühendislik firmasıyla anlaşıp karot alımı, donatı incelemesi, proje değerlendirmesi ve performans analizi yaptırabiliyor. Böylece binanın depremde göstereceği davranış bilimsel olarak ortaya konuluyor."

Koçak yalnızca bina değil, zemin etüdünün de mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Koçak, Maraş depremlerinde zeminin etkisinin net bir şekilde görüldüğünü hatırlattı.

İstanbul'un en riskli 13 bölgesiİstanbul'un en riskli 13 bölgesi

EN RİSKLİ 13 İLÇE AÇIKLANDI
İstanbul'da yapı stoku ve zemin özellikleri açısından en riskli görülen ilçeler şunlar:

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bayrampaşa

Bakırköy

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Güngören

Esenler

Esenyurt

Fatih

Küçükçekmece

Zeytinburnu

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

RİSKLİ BÖLGENİN DE RİSKLİSİ VAR!
Prof. Dr. Koçak, bu ilçeler içinde bile iç bölgelere göre değişken risk seviyelerine dikkat çekti.

Küçükçekmece'nin kuzeyi Halkalı bölgesinin 1999 depreminde hasar aldığını belirten Koçak şunları söyledi:

"Mesela Küçükçekmece'nin kuzeyinde 99 depreminde hasarlar oluştu Halkalı bölgesinde... Şuna güvenilmemeli mesela Esenlerin kuzeyine ya da Büyükçekmece'nin kuzeyine çıktıkta deprem ivmesi biraz daha sönümleniyor ama alüvyon bir zemin üzerinde kötü bir yapınız varsa o da etkilenecektir.

Eğer sizin dere yatağı üzerinden bir binanız varsa ve binanız kalitesizse zeminde deprem büyütmesi meydana geliyor orada da hasar oluşuyor. Örneğin siz Küçükçekmece'de dere yatağına kuvvetli bir bina yaptınız ama zemine uygun ve dayanıklıysa korkmanıza gerek yok."

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"JAPONYA'DAN GERİDE DEĞİLİZ"
Türkiye'nin deprem yönetmeliği ve akademik altyapısı konusunda oldukça ileride olduğunu söyleyen Koçak, "Bizim depremlerimiz daha sığ, dolayısıyla daha fazla hissediliyor. Ancak biz de bu konuda çok yetkiniz. Yeter ki bina kalitesine ve zemine gereken özen gösterilsin" dedi.

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