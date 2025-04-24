Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv) Daha detaylı bir analiz isteyen vatandaşlar, özel bir mühendislik firmasıyla anlaşıp karot alımı, donatı incelemesi, proje değerlendirmesi ve performans analizi yaptırabiliyor. Böylece binanın depremde göstereceği davranış bilimsel olarak ortaya konuluyor." Koçak yalnızca bina değil, zemin etüdünün de mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Koçak, Maraş depremlerinde zeminin etkisinin net bir şekilde görüldüğünü hatırlattı.

İstanbul'un en riskli 13 bölgesi EN RİSKLİ 13 İLÇE AÇIKLANDI

İstanbul'da yapı stoku ve zemin özellikleri açısından en riskli görülen ilçeler şunlar: Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bayrampaşa Bakırköy Beylikdüzü Büyükçekmece Güngören Esenler Esenyurt Fatih Küçükçekmece Zeytinburnu

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv) RİSKLİ BÖLGENİN DE RİSKLİSİ VAR!

Prof. Dr. Koçak, bu ilçeler içinde bile iç bölgelere göre değişken risk seviyelerine dikkat çekti. Küçükçekmece'nin kuzeyi Halkalı bölgesinin 1999 depreminde hasar aldığını belirten Koçak şunları söyledi: "Mesela Küçükçekmece'nin kuzeyinde 99 depreminde hasarlar oluştu Halkalı bölgesinde... Şuna güvenilmemeli mesela Esenlerin kuzeyine ya da Büyükçekmece'nin kuzeyine çıktıkta deprem ivmesi biraz daha sönümleniyor ama alüvyon bir zemin üzerinde kötü bir yapınız varsa o da etkilenecektir. Eğer sizin dere yatağı üzerinden bir binanız varsa ve binanız kalitesizse zeminde deprem büyütmesi meydana geliyor orada da hasar oluşuyor. Örneğin siz Küçükçekmece'de dere yatağına kuvvetli bir bina yaptınız ama zemine uygun ve dayanıklıysa korkmanıza gerek yok."

İstanbul'da deprem fırtınası yaşandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv) "JAPONYA'DAN GERİDE DEĞİLİZ"

Türkiye'nin deprem yönetmeliği ve akademik altyapısı konusunda oldukça ileride olduğunu söyleyen Koçak, "Bizim depremlerimiz daha sığ, dolayısıyla daha fazla hissediliyor. Ancak biz de bu konuda çok yetkiniz. Yeter ki bina kalitesine ve zemine gereken özen gösterilsin" dedi.