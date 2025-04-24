Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 'un ölmeden önceki son anları ortaya çıktı. Papa'nın Başcerrahı, Gemelli Hastanesi'nden Sergio Alfieri, Franciscus'un Santa Maria'daki ikametgahını ziyaret ettikten sonra herhangi bir solunum problemi yaşamadığını söyledi.

Papa 2017 yılında "Bilim, diğer insanlar veya toplum için öngörülen bir fayda gibi kendi başına asil olan hiçbir amaç, insan embriyolarının yok edilmesini haklı çıkaramaz." Şeklinde konuşmuştu. Alfieri'ye göre, ocak ayında da bu görüşü teyit etti.

Papa'nın sağlık görevlilerinin müdahalesine cevap vermediğini belirten Alfieri, bu noktada son isteklerinden birini yerine getirmeye karar verdiklerini söyledi. Papa'nın son isteklerinden birinin "terk edilen embriyolara bakmak" olduğunu belirten Alfrieri, Papa'nın, görevi boyunca embriyoların bilimsel amaçlarla kullanılmasını veya yok edilmesini haklı çıkaracak hiçbir sonucun bulunmadığını söylediğine dikkat çekti.

PAPA'NIN SON İSTEĞİ NE OLDU?

İKİ GÜN ÖNCE TOPLANTI İSTEMİŞTİ

Cerrah, Francisco'nun sağlık durumunun oldukça iyi göründüğünü ve vefatından iki günden kısa bir süre önce papalık görevlerini sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Hatta Roma'daki hastanede tedavi gördüğü sırada, kendisiyle ilgilenen 70 sağlık çalışanıyla çarşamba günü bir toplantı yapılmasını Alfieri'den talep etti.

Ancak pazartesi sabahının erken saatlerinde, Papa'nın özel hemşiresinden bir telefon alan cerrah, durumu tıbbi ekibe bildirdi ve Gemelli Hastanesi'ne sağlık yetkililerini çağırdı. Alfieri, Massimiliano Strappetti'ye Papa'nın görev süresinin sona erdiğini bildirdi.