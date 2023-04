Bahattin Sofuoğlu’dan Zayn Sofuoğlu sözleri!

Supersport Avrupa Şampiyonu olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, takvim.com.tr'nin konuğu oldu. 'Sporfit' programında Görkem Ağgündüz'ün konuğu olan genç sporcu, birbirinden özel açıklamalara imza attı.

SPORA NASIL BAŞLADI?

Bu spora 4 yaşında babasının hediye olarak aldığı motosikletle başladığını belirten Bahattin Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun kendisi için rol model olduğunu söyledi.

KENAN SOFUOĞLU'NUN NESİ OLUYOR?

Kendisine en sık sorulan soru olan "Kenan Sofuoğlu'nun nesi oluyor?" sorusunu da yanıtlayan Bahattin, Sofuoğlu soy adı ile yarışmanın padokta çok güzel bir his olduğunu belirtti.

Antrenman ve yarış günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan milli sporcumuz, yaptığı kaza sonrasında yaşadığı psikolojiyi de izleyenlerimiz için açıkladı.

ZAYN SOFUOĞLU'NUN GELECEĞİ



Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn ile ilgili de konuşan Bahattin, oldukça eğlenceli anılarını aktardı. Kariyerinde en unutamadığı ve komik anları sorduğumuz Sofuoğlu, bir anısı ile ilgili 'unutmaya çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.