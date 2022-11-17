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    • Spor
    • 17.11.2022 12:38
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    • 17.11.2022 12:38
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    Dünya Kupası'nın en iyi 11'inin değeri dudak uçuklattı: Milyonlar havada uçuşuyor! Ronaldo ve Messi listede yok

    Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’dan geri sayım başladı. Bir ay sürecek olan serüvende dünyanın en iyi futbolcuları şampiyonluk için yarışacak. Pazar günü başlayacak olan kupa heyecanı öncesinde en pahalı oyuncuların değeri dudak uçuklatırken dünya starları Cristinao Ronaldo ve Messi'nin en değerliler içinde yer almaması dikkat çekti. İşte kupada forma giyecek milyonluk dünya yıldızları…

    Onur Koçhan
    Dünya Kupası’nın en iyi 11’inin değeri dudak uçuklattı

    Dünya Kupası için geri sayım başladı. Pazar günü start alacak 2022 Dünya Kupası'nda futbolseverlerin gözü yıldızların üzerinde olacak. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadelede edecek.

    1 MİLYAR EUROLUK 11
    Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncular arasında değeri en yüksek 11 oyuncu dikkatleri çekiyor. En pahalı oyunculardan oluşan kadronun değeri 1 milyar euroyu geçiyor.

    KALEDE BELÇİKALI ELDİVEN
    En değerli 11'e baktığımız zaman kalede Belçika Milli Takımı kalecisi Courtois yer alıyor. Belçikalı eldivenin değeri tam 60 milyon Euro.

    SAVUNMADA 2 PORTEKİZLİ
    Savunmadaki en değerli oyuncular ise Kanada Milli Takımı forması giyecek olan Alphonso Davies (70 milyon Euro), Portekizli Ruben Dias (75 milyon Euro), Hollanda'nın stoperi De Ligt (70 milyon Euro) ve Portekiz'in sağ beki Joao Cancelo (70 milyon Euro).

        ÜÇ HANELİ RAKAMLAR HAVADA UÇUŞUYOR
        Orta sahada ise Uruguay Milli Takımı forması giyen Federico Valverde dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun değeri 100 milyon Euro. İngiltere Milli Takımı'nın 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Jude Bellingham da 100 milyon Euro değere sahip. Takım arkadaşı Phil Foden ise 110 milyon Euro'luk değeriyle Katar'a renk katacak isimlerden olacak.

        HÜCUM HATTININ EN DEĞERLİSİ MBAPPE
        Hücum hattında ise Brezilya'nın 22 yaşındaki top cambazı Vinicius Junior var. Sambacı'nın değeri tam 120 milyon Euro. Fransa Milli Takımı'nın en büyük kozlarından biri olan Mbappe 160 milyon Euro, İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane ise 90 milyon Euro'luk değere sahip.

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