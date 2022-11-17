Dünya Kupası için geri sayım başladı. Pazar günü start alacak 2022 Dünya Kupası'nda futbolseverlerin gözü yıldızların üzerinde olacak. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadelede edecek.
1 MİLYAR EUROLUK 11
Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncular arasında değeri en yüksek 11 oyuncu dikkatleri çekiyor. En pahalı oyunculardan oluşan kadronun değeri 1 milyar euroyu geçiyor.
KALEDE BELÇİKALI ELDİVEN
En değerli 11'e baktığımız zaman kalede Belçika Milli Takımı kalecisi Courtois yer alıyor. Belçikalı eldivenin değeri tam 60 milyon Euro.
SAVUNMADA 2 PORTEKİZLİ
Savunmadaki en değerli oyuncular ise Kanada Milli Takımı forması giyecek olan Alphonso Davies (70 milyon Euro), Portekizli Ruben Dias (75 milyon Euro), Hollanda'nın stoperi De Ligt (70 milyon Euro) ve Portekiz'in sağ beki Joao Cancelo (70 milyon Euro).