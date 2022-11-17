HÜCUM HATTININ EN DEĞERLİSİ MBAPPE

Hücum hattında ise Brezilya'nın 22 yaşındaki top cambazı Vinicius Junior var. Sambacı'nın değeri tam 120 milyon Euro. Fransa Milli Takımı'nın en büyük kozlarından biri olan Mbappe 160 milyon Euro, İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane ise 90 milyon Euro'luk değere sahip.

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