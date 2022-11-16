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    Katar, Dünya Kupası'nda tribünlerin boş kalmaması için günlüğü 10 dolara taraftar kiraladı

    Dünya Kupası’na ilgi az olduğu için kiralama yöntemine başvuran Katar, taraftarlara 10 dolar ve 3 öğün yemek verecek . Ücretsiz konaklama sağlayacak...

    10 dolara kiralık taraftar

    Futbolda buna da şahit olduk! Katar, ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası öncesinde beklenmeyen bir hamle yaptı. Tribünlerin boş kalmasını istemeyen Katar'ın taraftar kiraladığı iddia edildi. Ülkelerin formasını giyecek olan taraftarların Pakistan'dan getirildiği belirtildi. Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağlayacak. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.



    Sosyal medyada yayınlanan videolarda Pakistan uyruklu Alman, İngiliz, Arjantinli ve Portekizli taraftarların toplu şekilde yürüdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, videolarda aynı insanların farklı ülkelerin formalarıyla göründüğünü söylerken, taraftarlar arasında hiç kadın olmaması ise gözlerden kaçmadı. Dünya Kupası hakkında atılan bir başka iddia ise, İngiliz taraftarlara ülke hakkında olumlu yorum yapmaları için günlük 105 dolar ödenmesi ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunulması.



    YEMİN EDEBİLİRİM!
    İngiliz The Express'e konuşan bir Katarlı, "Doha sokaklarında yürürken yüzlerce Brezilya forması giymiş Pakistanlı gördüğüme yemin ederim" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Spor Katar, Dünya Kupası'nda tribünlerin boş kalmaması için günlüğü 10 dolara taraftar kiraladı
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