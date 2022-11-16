Katar, Dünya Kupası'nda tribünlerin boş kalmaması için günlüğü 10 dolara taraftar kiraladı

Futbolda buna da şahit olduk! Katar, ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası öncesinde beklenmeyen bir hamle yaptı. Tribünlerin boş kalmasını istemeyen Katar'ın taraftar kiraladığı iddia edildi. Ülkelerin formasını giyecek olan taraftarların Pakistan'dan getirildiği belirtildi. Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağlayacak. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.