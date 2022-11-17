Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası öncesi nefesler tutuldu. Liglere verilen arada futbolseverler gözünü Katar'a çevirdi. Avrupa'nın önde gelen ekipleri, turnuvaya gönderdiği futbolcularla dikkati çekti. FIFA, kulüplere her bir oyuncu için günlük 10 bin Dolar'lık ödeme yapacak. Turları geçen takımlara futbolcu yollayan kulüplere piyango vurmuş olacak.