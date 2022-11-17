Bayern Münih'e Katar piyangosu! Dünya Kupası'na en çok o futbolcu gönderecek!
Dünya Kupası'na en çok futbolcu yollayan kulüp, 17 isimle Bayern Münih oldu. Alman devini 16'şar sayıyla Barcelona ve Manchester City takip etti. İlk beş sırayı 14 oyuncuyla Manchester United ve 13 isimle Real Madrid tamamladı. Takımlar her bir oyuncu için FIFA'dan günlük 10 bin Dolar'lık ücret alacak.
17.11.2022 11:56 - Son Güncelleme: 17.11.2022 11:56
21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası öncesi nefesler tutuldu. Liglere verilen arada futbolseverler gözünü Katar'a çevirdi. Avrupa'nın önde gelen ekipleri, turnuvaya gönderdiği futbolcularla dikkati çekti. FIFA, kulüplere her bir oyuncu için günlük 10 bin Dolar'lık ödeme yapacak. Turları geçen takımlara futbolcu yollayan kulüplere piyango vurmuş olacak.
İngiliz devi Chelsea, 9 farklı ülkeye tam 12 futbolcu, Real Madrid ise 8 farklı ülkeye 13 oyuncusunu gönderdi.