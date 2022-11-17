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Bayern Münih'e Katar piyangosu! Dünya Kupası'na en çok o futbolcu gönderecek!

Dünya Kupası'na en çok futbolcu yollayan kulüp, 17 isimle Bayern Münih oldu. Alman devini 16'şar sayıyla Barcelona ve Manchester City takip etti. İlk beş sırayı 14 oyuncuyla Manchester United ve 13 isimle Real Madrid tamamladı. Takımlar her bir oyuncu için FIFA'dan günlük 10 bin Dolar'lık ücret alacak.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
17.11.2022 11:56 - Son Güncelleme: 17.11.2022 11:56
Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası öncesi nefesler tutuldu. Liglere verilen arada futbolseverler gözünü Katar'a çevirdi. Avrupa'nın önde gelen ekipleri, turnuvaya gönderdiği futbolcularla dikkati çekti. FIFA, kulüplere her bir oyuncu için günlük 10 bin Dolar'lık ödeme yapacak. Turları geçen takımlara futbolcu yollayan kulüplere piyango vurmuş olacak.

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Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

Turnuvaya takımdan 7'şer futbolcu gönderen takımlar arasında Liverpool, Milan, Inter ve Leipzig bulunuyor.

Hollanda ekibi Ajax; Pasveer, Blind, Timber, Klaassen, Berghuis, Taylor ve Bergwijn'i Hollanda'ya, Kudus'ü Gana'ya ve Tadic'i Sırbistan'a yollayarak 9 futbolcudan elenene kadar para kazanacak.

Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal ile İspanya'da çok zor günler geçiren Sevilla'dan 10'ar futbolcunun kupada yer alacak olması da dikkatleri çekti.

Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

Tottenham, Borussia Dortmund, Juventus, PSG ve Atletico Madrid kupaya 11'er futbolcu gönderdi.

Bayern Münih’e Katar piyangosu! Dünya Kupası’na en çok o futbolcu gönderecek!

İngiliz devi Chelsea, 9 farklı ülkeye tam 12 futbolcu, Real Madrid ise 8 farklı ülkeye 13 oyuncusunu gönderdi.

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