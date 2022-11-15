Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Bazı yıldızlar Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kalacak. Milli Takım teknik direktörleri kadrolarını açıkladı. Teknik direktörlerin yaptıkları tercihler ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Herhangi bir sakatlıkları olmasana rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler dikkat çekti.