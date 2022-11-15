Dünya Kupası'nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...
Süper Lig heyecanına geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan sonra ara verildi. Tüm gözler ise Katar'da hafta sonu başlayacak olan Dünya Kupası'na çevrildi. Bazı yıldızlar Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kalacak. . Teknik direktörlerin yaptıkları tercihler ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Herhangi bir sakatlıkları olmasana rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler dikkat çekti.
15.11.2022 13:15 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:15
Bazı yıldızlar Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kalacak. Milli Takım teknik direktörleri kadrolarını açıkladı. Teknik direktörlerin yaptıkları tercihler ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Herhangi bir sakatlıkları olmasana rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler dikkat çekti.