Vav TV İzle
Haberler Spor Dünya Kupası'nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Dünya Kupası'nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Süper Lig heyecanına geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan sonra ara verildi. Tüm gözler ise Katar'da hafta sonu başlayacak olan Dünya Kupası'na çevrildi. Bazı yıldızlar Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kalacak. . Teknik direktörlerin yaptıkları tercihler ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Herhangi bir sakatlıkları olmasana rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler dikkat çekti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
15.11.2022 13:15 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:15
Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Bazı yıldızlar Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kalacak. Milli Takım teknik direktörleri kadrolarını açıkladı. Teknik direktörlerin yaptıkları tercihler ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Herhangi bir sakatlıkları olmasana rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmayan yıldız isimler dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Bu isimlerden bir 11 oluşturulduğunda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

Örneğin İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, kaleci De Gea, stoper Sergio Ramos ve

Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...

orta saha oyuncusu Tihago Alcantara'yı Katar kadrosuna dahil etmedi.

Dünya Kupası’nda o yıldızlar kadroya alınmadı! Sakat değiller ama...
SON DAKİKA