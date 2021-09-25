Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta alan Yiğido, seri yakalamak istiyor. Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor.

SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode.

F. KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.





MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Demir Grup Sivasspor, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımak istiyor.