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    Fenerbahçe Sead Kolasinac için Napoli ve Lazio ile yarışta

    Fenerbahçe'nin Arsenal'in gözden çıkardığı sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için İtalyan takımları Napoli ve Lazio ile transfer yarışında olduğu aktarıldı.

    Napoli ve Lazio ile yarışta
    F.Bahçe'nin Arsenal'in gözden çıkardığı sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için İtalyan takımları Napoli ve Lazio ile transfer yarışında olduğu aktarıldı.

    WEST HAM REDDEDİLDİ
    EURO 2020'de yıldızı parlayan Szalai için West Ham'ın bir transfer teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Sead Kolasinac için Napoli ve Lazio ile yarışta