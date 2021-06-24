Fenerbahçe Sead Kolasinac için Napoli ve Lazio ile yarışta

F.Bahçe'nin Arsenal'in gözden çıkardığı sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için İtalyan takımları Napoli ve Lazio ile transfer yarışında olduğu aktarıldı.
WEST HAM REDDEDİLDİ
EURO 2020'de yıldızı parlayan Szalai için West Ham'ın bir transfer teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi.
WEST HAM REDDEDİLDİ
EURO 2020'de yıldızı parlayan Szalai için West Ham'ın bir transfer teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi.