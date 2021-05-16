



Ancak 24'te Alparslan skoru eşitledi: 1-1. 69. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç böyle bitti. 90 dakikanın ardından Galatasaray'ın 3-1 kazandığı haberini alan Beşiktaşlı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-Beyazlılar böylece sadece 2 averaj farkla mutlu sona ulaştı.







Son olarak 2016-17 sezonunda şampiyon olan Kartal, 4 yıl aradan sonra yeniden ipi göğüsleyerek taraftarını adeta kendinden geçirdi. Sezon boyunca müthiş bir mücadele sergileyen Beşiktaş son haftalarda aldığı üst üste yenilgilere rağmen şampiyonluğu elde etti. Kartal ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etme hakkını da elde etti.