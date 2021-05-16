Beşiktaş, nefesleri kesen yarışta 1 gol farkla 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Taraftarına çifte bayram yaşattı.
"FUTBOLCULARIMDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Beşiktaş'ta tarihe geçen başarılı hoca Sergen Yalçın, "Çok zor günler geçirdik. Futbolcularım çok karakterliler. Allah onlardan razı olsun" dedi.
ŞEREFİYLE HAKKIYLA ŞAMPİYON
Kartal nefesleri kesen sezonun son maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti Galatasaray ise Y.Malatya'yı 3-1 yenince Beşiktaş 2 gol averajı farkıyla ipi göğüsledi.
Ve şampiyon Beşiktaş... Siyah- Beyazlılar, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-21 sezonunda mutlu sona ulaştı. Kartal tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaşırken, Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak bu başarıyı elde eden ilk isim olmayı başardı. Nefeslri kesen maçın 10. dakikasında Vida sahneye çıktı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.