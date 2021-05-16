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    destanı! Şerefiyle hakkıyla şampiyon

    Lider , deplasmanda 'yi devirdi. Goller ve Ghezzal'dan geldi. , 'ın 1 averaj önünde bitirdi. 16. şampiyonluğu kazanarak taraftarına bayram hediyesi verdi.

    Takvim


    Beşiktaş, nefesleri kesen yarışta 1 gol farkla 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Taraftarına çifte bayram yaşattı.



    "FUTBOLCULARIMDAN ALLAH RAZI OLSUN"
    Beşiktaş'ta tarihe geçen başarılı hoca Sergen Yalçın, "Çok zor günler geçirdik. Futbolcularım çok karakterliler. Allah onlardan razı olsun" dedi.



    ŞEREFİYLE HAKKIYLA ŞAMPİYON
    Kartal nefesleri kesen sezonun son maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti Galatasaray ise Y.Malatya'yı 3-1 yenince Beşiktaş 2 gol averajı farkıyla ipi göğüsledi.



    Ve şampiyon Beşiktaş... Siyah- Beyazlılar, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-21 sezonunda mutlu sona ulaştı. Kartal tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaşırken, Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak bu başarıyı elde eden ilk isim olmayı başardı. Nefeslri kesen maçın 10. dakikasında Vida sahneye çıktı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



        Ancak 24'te Alparslan skoru eşitledi: 1-1. 69. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç böyle bitti. 90 dakikanın ardından Galatasaray'ın 3-1 kazandığı haberini alan Beşiktaşlı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-Beyazlılar böylece sadece 2 averaj farkla mutlu sona ulaştı.



        Son olarak 2016-17 sezonunda şampiyon olan Kartal, 4 yıl aradan sonra yeniden ipi göğüsleyerek taraftarını adeta kendinden geçirdi. Sezon boyunca müthiş bir mücadele sergileyen Beşiktaş son haftalarda aldığı üst üste yenilgilere rağmen şampiyonluğu elde etti. Kartal ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etme hakkını da elde etti.



        Beşiktaş şimdi gözünü Antalyaspor ile oynanacak final maçına ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevirdi.



        Zaferin en büyük mimarlarından biri olan Başkan Ahmet Nur Çebi gözyaşlarına hakim olamadı.



            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK


            Başkan Erdoğan Twitter'dan, "Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ı ve tüm taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
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