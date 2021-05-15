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Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği anlardan objektiflere yansıyanlar...

15.05.2021 23:11 - Son Güncelleme: 15.05.2021 23:41
Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

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Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

Sezon boyunca son hafta dahil 20 hafta ligde birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 10, Galatasaray 7, Fenerbahçe 3, Fatih Karagümrük ile Göztepe ise birer hafta liderlik koltuğunda yer aldı.

Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

Ligde ilk 2 haftada 4 puan aldıktan sonra sıralamada 18.'liğe kadar gerileyen siyah-beyazlı ekip, ilk olarak 16. haftada ilk sıraya yerleşti. 22. haftaya kadar liderliğini koruyan Beşiktaş, daha sonra 29. haftada ele geçirdiği ilk sıradaki yerini sezon sonuna kadar bırakmadı.

Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

ŞAMPİYON BEŞİNCİ KEZ AVERAJLA BELLİ OLDU
Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.