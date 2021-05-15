Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göz yaşlarını tutamadı: Hayırlı olsun





Siyah-beyazlı futbolcular son düdüğün ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı. Futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamayan isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz'dı.

19 yaşındaki genç sol bek, "12 yaşından beri bu kulüpteyim. Beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum" dedi.







