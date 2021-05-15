Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göz yaşlarını tutamadı: Hayırlı olsun

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetine rağmen averajla mutlu sona ulaştı.
Maçına ardından büyük sevinç yaşandı.
Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Sergen Yalçın, büyük bir sevinç yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın, "Herkese şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Öte yandan bu şampiyonluk Yalçın'ın kariyerinin ilk şampiyonluğu olarak da kayıtlara geçti.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.