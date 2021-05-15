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    • 15.05.2021 22:55
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    Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göz yaşlarını tutamadı: Hayırlı olsun

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş Galatasaray'ın 3-1 kazandığı haftada averaj ile şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı. Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.

    Sergen Yalçın göz yaşlarını tutamadı

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetine rağmen averajla mutlu sona ulaştı.


    Maçına ardından büyük sevinç yaşandı.



    Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Sergen Yalçın, büyük bir sevinç yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın, "Herkese şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Öte yandan bu şampiyonluk Yalçın'ın kariyerinin ilk şampiyonluğu olarak da kayıtlara geçti.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.



        Siyah-beyazlı futbolcular son düdüğün ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı. Futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamayan isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz'dı.

        19 yaşındaki genç sol bek, "12 yaşından beri bu kulüpteyim. Beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum" dedi.
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        Haberler Spor Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göz yaşlarını tutamadı: Hayırlı olsun