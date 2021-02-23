SON DAKİKA: Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı başladı! Listenin başında Sarri var

Kupadan elenen, şampiyonluk mücadelesinde de ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, başkan Ali Koç'un sezon başında da gündeme gelen Maurizio Sarri'de ısrarcı olduğu iddia ediliyor.
İstediği ücret nedeniyle daha önce anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocayı gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Koç'un alınan kötü sonuçlar nedeniyle bitime 3 ay kala anlaşma sağlayabileceği ileri sürülüyor.
BAŞKAN BİZZAT GÖRÜŞECEK
Kariyerinde Napoli, Chelsea ve son olarak geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Juventus gibi önemli takımlarda görev yapan Sarri'nin ismi Avrupa'nın birçok kulübüyle de anılıyor.
Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.
Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.
İSMİ DEVLERLE ANILIYOR
Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan İnter ve Fransız ekibi Marsilya ile anıldı.