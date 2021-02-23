SON DAKİKA: Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı başladı! Listenin başında Sarri var





Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.



Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.



İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan İnter ve Fransız ekibi Marsilya ile anıldı.