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    • 23.02.2021 09:17
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı başladı! Listenin başında Sarri var

    Son dakika haberi! Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından, Kadıköy'deki Göztepe mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Sonuçların faturası teknik direktör 'a kesilirken koltuğu sallanmaya başlayan teknik adamın yerine gelecek adaylar da belli olmaya başladı. Bu isimlerden en çok öne çıkanı ise dünyaca ünlü teknik direktör oldu.

    Teknik direktör arayışı başladı!

    Kupadan elenen, şampiyonluk mücadelesinde de ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, başkan Ali Koç'un sezon başında da gündeme gelen Maurizio Sarri'de ısrarcı olduğu iddia ediliyor.



    İstediği ücret nedeniyle daha önce anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocayı gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Koç'un alınan kötü sonuçlar nedeniyle bitime 3 ay kala anlaşma sağlayabileceği ileri sürülüyor.

    BAŞKAN BİZZAT GÖRÜŞECEK
    Kariyerinde Napoli, Chelsea ve son olarak geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Juventus gibi önemli takımlarda görev yapan Sarri'nin ismi Avrupa'nın birçok kulübüyle de anılıyor.



    Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.

    Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.

    İSMİ DEVLERLE ANILIYOR
    Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan İnter ve Fransız ekibi Marsilya ile anıldı.



        19 TAKIM ÇALIŞTIRDI
        Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

        AMATÖR RUH!
        Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.


        Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.



        İŞTE O GERÇEK
        Özellikle Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe Yönetimi'nde teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması konusunda görüşlerin arttığı öğrenildi.
        Sezon içinde daha önce iki kez genç hocanın gönderilmesi için tavır sergilendiği ancak sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Bulut'la devam edilmesi konusunda ikna edici konuştuğu iddia edildi.



            Son mağlubiyetin ardından ise yönetimin Erol Bulut konusunda tavrının net olduğu ve yolların her an ayrılabileceği kaydedildi.

            SOSYAL MEDYADA DAUM SESLERİ!
            Öte yandan Göztepe yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'a ağır eleştiriler yapılırken, Christoph Daum da en çok konuşulanlar arasına girdi.


            Son dönemde yaptığı İstanbul paylaşımlarıyla dikkat çeken 67 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna kadar takımı başına geçebileceği ileri sürüldü.

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