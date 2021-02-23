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    • Spor
    • 23.02.2021 Gazete
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    yenilgisi sonrası isyan bayrağı açtı: 20 transfer yaptık kaleye gidemiyoruz

    'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider ’ın 3 puan gerisine düşen ’de moraller çok bozuk… Karşılaşma sonrası Başkan ile futboldan sorumlu yönetici ve sportif direktör ’nu statta acil durum zirvesi yaptığı ortaya çıktı.

    20 transfer yaptık kaleye gidemiyoruz

    Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller çok bozuk… Karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu statta acil durum zirvesi yaptığı ortaya çıktı.

    TAKIMIN DURUMU MASAYA YATIRILDI
    Kritik toplantıda Erol Bulut ve takımın durumu masaya yatırıldı. Sezon başından bu yana her seferinde Bulut'un arkasında duran Ali Koç'un da artık isyan bayrağını çektiği öğrenildi.

    KİMSEDE OLMAYAN KADROYU VERDİK
    Koç'un Belözoğlu'na, "20 futbolcu aldık. Kimsede olmayan kadroyu verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" diyerek dert yandığı öğrenildi.
        Haberler Spor Ali Koç Göztepe yenilgisi sonrası isyan bayrağı açtı: 20 transfer yaptık kaleye gidemiyoruz