Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Ali Koç'tan Erol Bulut hakkında flaş sözler: Her istediğini yaptık ama...
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son olarak Göztepe maçında da şok bir yenilgi alıp ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Erol Bulut hakkında flaş sözler geldi. "Her istediği futbolcuyu aldık" diye sitem eden Ali Koç'un bu sözleri çok konuşulacak. İşte detaylar…
22.02.2021 13:42
- Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42
Sahasına Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe moraller çok bozuk… Karşılaşma sonrası statta acil durum zirvesi yapıldığı ortaya çıktı.
Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun katıldığı toplantıda teknik direktör Erol Bulut ve takımın durumu masaya yatırıldı.
Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan performansa rağmen her seferinde Erol Bulut'un arkasında duran Başkan Koç'un da artık isyan bayrağını çektiği öğrenildi.
Ali Koç'un Emre Belözoğlu'na, "Her istediği futbolcuyu aldık. Kimsede olmayan kadroyu verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" diyerek dert yandığı öğrenildi.
Ali Koç'un Bulut'un kadro tercihlerinin yanı sıra bazı futbolcuların performansından da son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.