Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Ali Koç'tan Erol Bulut hakkında flaş sözler: Her istediğini yaptık ama...

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son olarak Göztepe maçında da şok bir yenilgi alıp ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Erol Bulut hakkında flaş sözler geldi. "Her istediği futbolcuyu aldık" diye sitem eden Ali Koç'un bu sözleri çok konuşulacak. İşte detaylar…

22.02.2021 13:42 - Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





