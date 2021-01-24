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    • 24.01.2021 17:44
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    Son dakika: Ve KAP bildirimi geldi! 'i resmen açıkladı

    Son dakika... 'e resmen kavuştu. Sarı-lacivertliler dev transferi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:




        "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız"



        RÜYA GERÇEK OLDU
        "Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


        ARSENAL'DEN MESUT ÖZİL'E TEŞEKKÜR MESAJI
        Fenerbahçe, son olarak Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Arsenal de Türk asıllı Alman futbolcu için resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayımladı.

        Mesut hakkında duygularını paylaşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son zamanlarda ona koçluk yapmak bir ayrıcalıktı. Vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, bu üç FA Cup final galibiyeti de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz" dedi.



            "ARSENAL HAYRANLARI SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK"
            Arsenal taraftarına destekleri için minnettar olduğunu aktaran Mesut ise, "Geçtiğimiz yedi buçuk yıldaki bu muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşattık. Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel ve onurlu bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum ve kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

            "ARSENAL'E YAPTIĞI BÜYÜK KATKI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
            Arsenal Menajeri Edu Gaspar da Mesut Özil'e, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ettiklerini belirterek, şu cümlelere yer verdi:

            "2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, üç Emirates FA Cup final galibiyetinde oynadı ve taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada birçok harika an yaşattı. Mesut ve ekibine gösterdikleri için teşekkür ederiz. Kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine en iyi sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."



            MESUT KADIKÖY'DE OLACAK
            Öte yandan Fenerbahçe, yarın (25 Ocak) saat 19:00'da Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek. 32 yaşındaki oyuncunun bu müsabakada tribünde olması bekleniyor.

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            Haberler Spor Son dakika: Ve KAP bildirimi geldi! Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen açıkladı