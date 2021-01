"ARSENAL HAYRANLARI SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK"

Arsenal taraftarına destekleri için minnettar olduğunu aktaran Mesut ise, "Geçtiğimiz yedi buçuk yıldaki bu muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşattık. Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel ve onurlu bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum ve kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"ARSENAL'E YAPTIĞI BÜYÜK KATKI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Arsenal Menajeri Edu Gaspar da Mesut Özil'e, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ettiklerini belirterek, şu cümlelere yer verdi:



"2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, üç Emirates FA Cup final galibiyetinde oynadı ve taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada birçok harika an yaşattı. Mesut ve ekibine gösterdikleri için teşekkür ederiz. Kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine en iyi sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."