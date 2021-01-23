Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferİ Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Mesut'un dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralardan biri olduğunu söyleyen Bulut, takıma büyük katkı yapacağını söyledi.

"SİSTEMİ BİR FUTBOLCU ÜZERİNE DEĞİŞTİRMEK ZOR"

Takımın oyun planı Mesut üzerine mi kurulacak? sorusuna yanıt veren Bulut "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.