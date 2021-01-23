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    • 24.01.2021 00:40
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    Teknik Direktörü 'tan 'da flaş açıklaması

    Teknik Direktörü , 'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferİ ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

    Bulut'tan flaş Özil açıklaması

    Teknik Direktörü , 'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferİ ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

    'un dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralardan biri olduğunu söyleyen Bulut, takıma büyük katkı yapacağını söyledi.

    "SİSTEMİ BİR FUTBOLCU ÜZERİNE DEĞİŞTİRMEK ZOR"
    Takımın oyun planı Mesut üzerine mi kurulacak? sorusuna yanıt veren Bulut "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan A Spor'da flaş Mesut Özil açıklaması