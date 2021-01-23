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İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin yankıları sürüyor. Transfer yurt dışında da futbolseverlerin gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi oldu. Dış basın, Mesut Özil transferine büyük ilgi gösterdi. Son dakika haberine göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücrete ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Mesut Özil'in, Sarı-Lacivertli kulübe gelmek için Arsenal'de kazandığı ücrete göre çok ciddi bir indirime gittiği belirtildi.

23.01.2021 13:03 - Son Güncelleme: 23.01.2021 13:03
İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

Mesut Özil'i transfer ederek şu ana kadar ocak ayında Avrupa'daki en flaş transfere imza atan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya ödeyeceği yıllık ücret de netleşmeye başladı.

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İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Mesut Özil'in, Sarı-Lacivertli kulübe gelmek için Arsenal'de kazandığı ücrete göre çok ciddi bir indirime gittiği belirtildi.


İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

The Sun'da yer alan haberde Arsenal'den ayda 1 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan 32 yaşındaki Mesut Özil'in Fenerbahçe'den senelik 3 milyon 600 bin Euro maaş alacağı kaydedildi.

İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ve şu an karantinada olan yıldız futbolcunun, pazartesi günü Kayseri maçında tribünde olması bekleniyor.

İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı

EROL BULUT: MESUT ÖZİL EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil transferine ilişkin, "İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.