İngiliz The Sun duyurdu! Arsenal'de servet kazanan Mesut Özil maaş konusunda Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptı
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin yankıları sürüyor. Transfer yurt dışında da futbolseverlerin gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi oldu. Dış basın, Mesut Özil transferine büyük ilgi gösterdi. Son dakika haberine göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücrete ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Mesut Özil'in, Sarı-Lacivertli kulübe gelmek için Arsenal'de kazandığı ücrete göre çok ciddi bir indirime gittiği belirtildi.
23.01.2021 13:03
- Son Güncelleme: 23.01.2021 13:03