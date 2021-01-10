Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Hatayspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.



HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Akın, Mesut, Santos, Sackey, Popov, Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Riberıo, Mirkan

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

STOPERLER CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.





HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Antakya Atatürk Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Necip, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın