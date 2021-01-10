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    • 10.01.2021 17:59
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    Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Hatayspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

    'in 18. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşı geliyor. İki takım için de mutlak hedef 2 puan. Hatayspor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Hatayspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

    'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

    HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Hatayspor: Akın, Mesut, Santos, Sackey, , Aabid, Boupendza, Akintola, , Riberıo, Mirkan

    Beşiktaş: , , , Welinton, N'Sakala, , Necip, , , Larin, Aboubakar

    5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
    Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

    Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, 'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

    STOPERLER CEZA SINIRINDA
    Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

    HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ

    STAT: Antakya Atatürk Stadı
    HAKEM: Ali Palabıyık
    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN Sports 1

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Necip, Larin, Aboubakar
    TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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