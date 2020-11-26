Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, dev derbi için sürpriz bir ismi görevlendirdi. Tugay Kaan Numanoğlu derbinin hakemi oldu. 34 yaşındaki hakem, 14 yıllık kariyerinde ilk kez bir derbi maçta orta hakem olarak görev yapacak.