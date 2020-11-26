Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, dev derbi için sürpriz bir ismi görevlendirdi. Tugay Kaan Numanoğlu derbinin hakemi oldu. 34 yaşındaki hakem, 14 yıllık kariyerinde ilk kez bir derbi maçta orta hakem olarak görev yapacak.
Kariyeri boyunca 8 Süper Lig maçında düdük çalan Numanoğlu bu sezon Fenerbahçe- Trabzon maçında 4. hakem; Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise orta hakem olarak görev yapmıştı.
Orta hakem olarak son yönettiği maç ise Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşması oldu. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak.
SADECE 1 KEZ KIRMIZI ÇIKARDI
Tugay Kaan Numanoğlu daha önce yönettiği 8 lig maçında 1 kırmızı, 38 de sarı karta başvurdu. Bu maçlarda 4 kez de penaltı noktasını gösterdi.
Numanoğlu son 2 hafta dinlendirildi
Tugay Kaan Nunamoğlu'nun, Süper Lig'de yönettiği son maç Trabzonspor'un evinde 4-3 kaybettiği Kasımpaşa maçıydı.