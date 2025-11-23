Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”

Cenevre'de devam eden temaslar sırasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rusya–Ukrayna Savaşı'nı "şiddetli ve korkunç" olarak nitelendirdi ve "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump , Cenevre'de ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasında yürütülen 28 maddelik barış planı müzakereleri sürerken yaptığı açıklamayla Ukrayna yönetimini hedef aldı. Trump, savaşın sorumluluğunu Kiev'in ve Biden yönetiminin üzerine yükleyen sert ifadeler kullandı.

AA

"PUTİN ASLA SALDIRMAZDI"

Trump, savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını belirterek kendisi görevde olsaydı çatışmaların yaşanmayacağını öne sürdü. Açıklamasında, "2020 başkanlık seçimi, radikal sol demokratların tek becerdiği şey olan hile ve hırsızlıkla sonuçlanmasaydı Ukrayna-Rusya Savaşı olmazdı. Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı" ifadelerini kullandı.

Savaşı "kendisine miras bırakılan bir kriz" olarak nitelendiren Trump, Ukrayna yönetiminin ABD'nin girişimlerine karşı tutumunu da sert sözlerle eleştirdi.