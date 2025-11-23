PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”

Cenevre’de barış planı görüşmeleri sürerken konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna yönetimini ve Biden’ı hedef aldı. “ABD ile Ukrayna’nın güçlü liderliği olsaydı bu savaş asla gerçekleşmeyecekti” diyen Trump, Kiev’in “çabalara minnet göstermediğini” savundu ve “Putin asla saldırmazdı” ifadeleriyle tartışmayı alevlendirdi.

Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasında yürütülen 28 maddelik barış planı müzakereleri sürerken yaptığı açıklamayla Ukrayna yönetimini hedef aldı. Trump, savaşın sorumluluğunu Kiev'in ve Biden yönetiminin üzerine yükleyen sert ifadeler kullandı.

Cenevre'de devam eden temaslar sırasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rusya–Ukrayna Savaşı'nı "şiddetli ve korkunç" olarak nitelendirdi ve "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullandı.

"PUTİN ASLA SALDIRMAZDI"

Trump, savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını belirterek kendisi görevde olsaydı çatışmaların yaşanmayacağını öne sürdü. Açıklamasında, "2020 başkanlık seçimi, radikal sol demokratların tek becerdiği şey olan hile ve hırsızlıkla sonuçlanmasaydı Ukrayna-Rusya Savaşı olmazdı. Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı" ifadelerini kullandı.

Savaşı "kendisine miras bırakılan bir kriz" olarak nitelendiren Trump, Ukrayna yönetiminin ABD'nin girişimlerine karşı tutumunu da sert sözlerle eleştirdi.


"Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" diyerek Kiev'in teşekkür bile etmediğini savundu.

Trump ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya NATO üzerinden silah sattığını, Biden yönetiminin ise "her şeyi ücretsiz verdiğini" söyledi.

