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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    'da , , ve darbe olmadan sakatlık yaşadı! Gözler Florya'ya çevrildi...

    Sarı-Kırmızılılar’da sırasıyla , , ve darbe olmadan sakatlık yaşadı. Ortaya çıkan bu tablonun ardından gözler Florya’ya çevrildi.



    Yarın     ligde Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da üst üste sakatlık şokları yaşanıyor. Sırasıyla Belhanda, Saracchi ve Marcao ve Falcao'nun darbe olmadan adale sakatlıkları yaşaması kafaları karıştırdı.



    Belhanda'nın sol üst arka adale, Marcao'nun sol üst ön adale, Saracchi'nin sol kasık adale, Falcao'nun ise sol üst ön adalesinde sıkıntı yaşadığı belirtildi.



    FALCAO KESİN OLARAK SİVAS'TA YOK
    4 yıldızın da aynı kaderi paylaşmasının ardından gözler Florya'ya çevrildi. Teknik heyetin kondisyoner Scott Piri ile idman programı üzerinde çalışma yapacağı belirtiliyor. Öte yandan Falcao'nun zorlu Sivasspor maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.



    SOL BEKTE EMRE SÜRPRİZİ
    Saracchi'nin yerine Sivas'ta Linnes'in oynaması bekleniyordu. Ancak son taktik idmanda Emre Taşdemir denendi.



    SON KARAR RYAN BABEL
    Ankaragücü maçında forma şansını iyi değerlendiremeyen Mbaye Diagne kulübeye dönüyor. Fatih Terim'in Falcao'nun yokluğuna rağmen Senagalli yıldızı 11'e almayacağı, ileri uçta Babel'i oynatacağı öğrenildi. Sağ kanatta Feghouli, solda ise Emre Kılınç'ın görev alması bekleniyor.

    SİVAS'TA 5 YILDIR GÜLEMİYOR
    G.Saray     son yıllarda Sivas'ta çok zorlanıyor. Cimbom 4 Eylül Stadı'ndaki son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Son galibiyet 2015'te geldi.
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    Haberler Spor Galatasaray'da Belhanda, Saracchi, Marcao ve Falcao darbe olmadan sakatlık yaşadı! Gözler Florya'ya çevrildi...